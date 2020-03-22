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Новости Одессы и Одесской области

Цветут и пахнут деревья: в Одессу пришла настоящая весна (фото)

Цветут и пахнут деревья: в Одессу пришла настоящая весна (фото)

На улицах Одессы можно наблюдать завораживающее зрелище – как по команде, распустились почки и зацвели зеленые насаждения.

Весь город на карантине, но ради того, чтобы успеть полюбоваться красотой весенней природы, одесситы выходят прогуляться в зеленой зоне.

Еще неделю назад деревья стояли с закрытыми почками, лишь намекая на то, что живописная весна не за горами.

С погодой пока не все понятно. Уже и март заканчивается, но в Одессе не ясно, во что одеваться для улицы. Кто-то ходит в легкой ветровке, а то и вовсе без нее. А кто-то наряжается в шубки и меховые жилеты.

Еще и мелкий дождь местами моросит. Впрочем, хотя в воскресенье было пасмурно, это ничуть не затмило живописное природное очарование.

Деревья цвели яркими розовыми, фиолетовыми и белыми цветками, а лепестки от ветра начали осыпаться на тропинки и тротуары. Распустились фиалки и тюльпаны, травка зеленеет. Птички поют. В общем, красота.

Весна, наконец-то, заявила о себе. Вот бы еще солнышко пригрело. Его и правда очень не хватает. Надеемся, что вскоре потеплеет.

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Артем Виноградов
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