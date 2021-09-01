Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают кришнаиты?

Что сегодня отмечают кришнаиты?

Сегодня, 1 сентября, кришнаиты по всему миру отмечают День рождения Шрилы Прабхупады.

Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Прабхупада родился 1 сентября 1896 года в Калькуте. Он вырос в религиозной семье бенгальских вайшнавов (кришнаитов). После окончания в 1920 году Шотландского церковного колледжа он женился и занялся фармацевтическим бизнесом.

В 1922 году Абхай впервые встретился с известным проповедником и реформатором гаудия-вайшнавизма Бхактисиддхантой Сарасвати, который попросил его проповедовать учение Кришны на английском языке.

Именно Свами Прабхупада познакомил мир с древним посланием Вед и с бхакти-йогой, а также организовал Международное общество сознания Кришны. На сегодняшний день у этого движения сотни тысяч последователей по всему миру.

Американские ученики дали Бхактиведанте Свами почтительный титул Шрила Прабхупада. А в Индии его считают святым. В его честь названы улицы во многих индийских городах, школы, больницы, благотворительные фонды.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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