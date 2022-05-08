Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 08 мая

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже третий месяц не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Европа

Германия. «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ).

Анонс заголовок: «БЕНЕДИКТ КАМБЕРБЕТЧ: Актер о Путине, феминизме и совершенстве».

Надпись на рисунке: «Ничего кроме пропаганды. Война уже ведется за разум. Чем манипуляция угрожает демократии?

Редакционная статья: «Самый главный праздник Путина».

9 мая в России отмечают победу над фашистами. Тот, кто не отметит в этом году, будет объявлен врагом.

В своем выступлении утром в день вторжения в Украину президент России Владимир Путин провел прямую связь между историей и современностью. Назвав специальную военную операцию «денафикацией» Украины, он изобразил войну как продолжение борьбы с нацистской Германией.

Путин обосновал нападение уроками Второй мировой войны: в 1940 и 1941 годах Советский Союз всячески пытался предотвратить или хотя бы отсрочить начало войны. Но попытка «утихомирить агрессора в канун Великой Отечественной войны» оказалась ошибкой, за которую русский народ заплатил страшную цену. «Второй раз такая ошибка не допустима, мы не имеем на это права», — по-разному подхватила этот мотив российская пропаганда. Районы на юге и востоке Украины, контролируемые русскими войсками, описываются как «освобожденные от нацизма». В последние дни перед общественными домами часто поднимался не бело-сине-красный флаг России, а «знамя победы» — копии красного флага с серпом и молотом, которые советские воины поднимали в конце Второй мировой войны в мае 1945 года, поставили на Рейхстаг в Берлине.

В связи с этой связью между Второй мировой войной и войной в Украине в течение нескольких недель ожидалось, что что-то особенное должно произойти в годовщину окончания войны, которая отмечается в России 9 мая как «День Победы». Считается, что, учитывая военные неудачи в Украине, на Путина оказывается давление, чтобы он что-то объявил в эту символическую дату. Из российских СМИ можно прочесть, что страна ждет этого дня с нетерпением.

Мероприятие позволило себе заразиться, подогрев надежду на то, что 9 мая должен наступить важный переломный момент. Предположения о том, что может произойти, совершенно противоположны: некоторые подозревают, что Путин воспользуется днем, чтобы объявить об успехе в Украине, как бы он ни определялся; другие говорят, что он официально объявит «военно-спецоперацию» войной и объявит общую мобилизацию. Путин не просто создал поводы предположить, что он должен сделать что-то особенное 9 мая своим выступлением утром 24 февраля.

За почти 23 года своего правления он преподнес День Победы к важнейшему национальному празднику России. В речах, публичных ритуалах, фильмах и книгах победа в «Великой Отечественной войне» провозглашалась стержнем русской истории и превозносилась одним из стержней русской нации и ее идентичности. В ряде славных побед над преобладающими противниками, которыми Путин любит представлять русскую историю, поражение гитлеровской Германии представляется как величайший и важнейший успех. Россия также подчеркивает свою выдающуюся роль, отмечая окончание войны в другую дату, чем Западная Европа. В момент капитуляции Германии 8 мая 1945 года в полночь в Москве уже начинался следующий день. 9 мая в Москве никогда не было просто тихого поминовения жертв войны.

Этот день уже был событием в Советском Союзе, призванным предоставить режиму легитимности. Однако, в отличие от других государственных праздников, военные поминки были ритуалом, не спущенным сверху, а отвечали реальной потребности населения. Память о массовых преступлениях, совершенных немецкими войсками в период оккупации, и о больших жертвах, принесенных Советской армией в борьбе с агрессорами, создали момент единения народа и власти. Поэтому 9 мая как национальный праздник пережил распад Советского Союза. Однако к тому времени ему еще не хватало военной составляющей.

Историк Михаил Габович — один из лучших знатоков истории 9 мая — указывает, что в советское время в «День Победы» было только три военных парада. В 1995 году они стали регулярными. Однако свой нынешний вид 9 мая как помпезное военно-политическое инсценирование приобрело только при Путине.

Военный парад на Красной площади демонстрирует военную мощь России. Также важным, как и выставка вооружений, до разрыва между Путиным и Западом после аннексии Крыма в 2014 году был список иностранных гостей того дня. Особенно в знаменательное время присутствие как можно большего числа глав государств должно продемонстрировать репутацию и положение России в мире местному населению и за рубежом.

Однако приглашение было больше, чем приглашение. Уже в 2005 г. было легко увидеть, как Путин пытался политически политизировать историю. Канцлер Герхард Шредер был приглашен на «День Победы» с исключительно дружескими словами. Присутствие главы правительства Германии в течение нескольких недель до и после этого события отмечалось в государственных СМИ как исторически важная веха в примирении между Россией и Германией. Приглашение президентов стран Балтии, с другой стороны, сопровождалось массированной кампанией против трех стран. В хорошо срежиссированной кампании российские политики заявили, что прибалты были не на той стороне во Второй мировой войне. Своим появлением в Москве три президента теперь могли показать, что они извлекли из истории правильные уроки.

Невыполнение этого требования чревато санкциями и даже ухудшением отношений с более широким ЕС и НАТО, к которым годом ранее присоединились Эстония, Латвия и Литва. Западноевропейским политикам было предложено повлиять на страны. Но три президента не уехали в Москву. Для эстонцев, латышей и литовцев окончание войны в 1945 году не повод праздновать, потому что в то время одно оккупационное государство меняло другое. Пока в Западной Европе начиналась реконструкция, советские войска в Прибалтике вели беспощадную войну с сопротивлением, что возникало против возобновившейся оккупации. Сотни тысяч были депортированы в Сибирь. Затуманивающая история попытка России приклеить к позорному столбу три страны завоевала популярность у части западного общественного мнения, как и через несколько лет полуправдивое заявление о том, что украинское национальное сознание приравнивается к правому экстремизму.

К 70-летию окончания войны в 2015 году Путин предпринял очередную попытку заполнить трибуны перед Кремлем как можно большим количеством государственных гостей из-за границы. Через год после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе целью было продемонстрировать, что Россия не изолирована в мире. Это удалось частично: канцлер Ангела Меркель, например, ездила в Москву, но не на военный парад 9 мая. Учитывая войну в Украине, это было бы оскорблением для Киева. Меркель приехала в Москву 10 мая на молчаливую панихиду в Могилю Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

В прошлом году единственным главой иностранного государства, поздравившим Путина на трибуне на Красной площади 9 мая, был президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Это также было связано с пандемией короны, которая испортила празднование 75-летия окончания войны в 2020 году, которое должно быть масштабнее всего, что происходило раньше.

Иностранных государственных гостей в этом году вообще не приглашали, заявил в конце апреля представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Этот наш праздник, святой праздник для всей России», — сказал он. Кроме того, это не круглая дата. Однако несколькими днями ранее Песков объявил, что список иностранных гостей будет опубликован в ближайшее время. Отсутствие посетителей, вероятно, также показывает, как в этот день дистанцируются даже страны, формально являющиеся союзниками России.

Все чаще связывая 9 мая со своей агрессивной внешней политикой, Путин превратил «День Победы» из наследия, разделяемого большинством бывших советских республик, в российский праздник, ядовитый во все большем количестве соседних государств.

В аннексии Крыма в 2014 году «День Победы» был фиксированной датой в годовом календаре празднований в большинстве бывших советских республик за пределами Прибалтики. Память была посвящена собственному вкладу, каждой из стран бывшего СССР в победное шествие Советской Армии на Берлин.

В Украине также отмечали «День Победы» перед революцией 2014 года. Это изменилось после аннексии Крыма. С тех пор официальное чествование войны в Украине проходит 8 мая, чтобы продемонстрировать движение на запад. Это тоже касается уже не победы Советской Армии, как раньше, а памяти всех погибших на войне. Другие государства-преемники Советского Союза стали менее демонстративно дистанцироваться от «Дня Победы» 9 мая.

В государствах Средней Азии, например, георгиевскую ленту заменили лентами национальных цветов. Даже Беларусь, у которой более тесные связи с Россией, чем любая другая страна, в 2015 году создала свой собственный символ. В этом году поминки в большинстве государств-преемников Советского Союза были отменены или значительно сокращены по разным причинам: в Казахстане, например, дали основания для жесткой экономии, в Республике Молдова была сделана прямая ссылка на войну в Украине. В России это было встречено негодованием и угрозами.

Государственные СМИ России описали отношения до 9 мая как лакмусовую бумажку того, является ли страна другом или врагом России. Эта риторика лишь усугубит отход от Дня Победы за пределами России – даже среди российских меньшинств в тех странах, для которых это был день самоутверждения. «Дело не в дате, а в очень конкретном взгляде на Россию как нацию. И мы не хотим, чтобы они были здесь», — заявила FAZ министр внутренних дел Латвии Мария Голубева, которая сама говорит по-русски. объясняет, почему в этом году в Латвии запрещены все публичные мероприятия, посвященные 9 мая.

Газета «Der Tagesspiegel». Главный материал: «Украина в тревоге накануне российского праздника»

Зеленский и Кличко ожидают ракетных обстрелов городов

Глава российского парламента обвиняет США в участии в войне

Берлин. В связи с «Днем Победы», который состоится 9 мая в Москве, в Украине растет обеспокоенность усилением российских авиаударов. Президент Владимир Зеленский призвал украинцев к предосторожности и предупредил, что нельзя игнорировать воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал людям оставаться дома: «В ближайшие дни высока вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины», — сказал он. В южно-украинском портовом городе Одессе действует двухдневный комендантский час с вечера воскресенья до утра вторника.

В понедельник, 9 мая, Россия празднует победу Советского Союза над гитлеровской Германией. В Москве запланирован традиционный крупный военный парад. Ожидается, что с этой даты президент России Владимир Путин примет курс на официальное объявление войны против Украины.

В субботу уже были сильные российские ракетные обстрелы Одессы. Сообщения о взрывах поступали из других регионов Украины. По данным украинского правительства, по крайней мере, все женщины, дети и старики уже эвакуированы с металлургического завода «Азовсталь» в портовом городе Мариуполь, осажденном российскими войсками.

Тем временем Россия реагирует на увеличение помощи США Украине. Влиятельный глава российского парламента Вячеслав Володин обвинил страну в непосредственном участии в войне. «Вашингтон координирует и развивает крупные военные операции и таким образом принимает непосредственное участие в военных действиях против нашей страны», — написал он в Telegram.

Президент Украины Зеленский пригласил канцлера Олафа Шольца (СДПГ) в Украину 9 мая. Таким образом, Шольц мог сделать «очень сильный политический шаг», сказал Селенский. Однако инаугурационный визит переизбранного президента Франции Эммануэля Марона в канцлер Шольц запланирован на понедельник. Совместная поездка Макрона и Шольца в Киев пока не планируется, сообщают французские правительственные круги.

Но другие высокопоставленные немецкие политики теперь хотят поскорее съездить в Украину. Запланирован визит федерального министра иностранных дел Анналены Бербок (Зеленые) в Украину. Отвечая на вопрос, Федеральное министерство иностранных дел поначалу не подтвердило слухи о том, что это должно произойти во вторник. Президент Бундестага Бербель Бас (СДПГ) хочет посетить Украину в это воскресенье.

Тем временем в Берлине идет спор о полицейских условиях проведения демонстраций и памятных мероприятий в это воскресенье, 8 мая, в годовщину окончания Второй мировой войны, и 9 мая. На 15 мемориальных объектах и ​​музеях нельзя вывешивать ни русские, ни советские, ни украинские флаги.

«Это скандальное решение берлинской полиции должно быть упразднено», — написал в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник. Запрет — это пощечина Украины. Полиция Берлина объяснила, что запрет распространяется только на избранные места, а не на дипломатов. По данным полиции, в пятницу в здание российского информационного агентства в Берлине было брошено зажигательное устройство.

Колонка справа: «8 мая 1945 г. Не может быть нежного чествования памяти»

История может помешать. Защитные рефлексы включаются, когда привычный взгляд на прошлое нарушается. В этом году годовщина 8 мая 1945 г. показывает это с большой силой. Говорят, в этот день закончилась Вторая мировая война, был свергнут фашизм и освобождена Германия от Гитлера. Это очень узкий взгляд. Она верна, но необразована. Вторая мировая война закончилась 15 августа 1945 г. капитуляцией Японии. До этого боевые действия велись в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Все это нивелируется, когда 8 мая объявляется днем ​​окончания войны.

Еще более проблематичным является слово о спасении.

Так, фашизм был разгромлен, выжившие, спасенные, заключенные концлагерей народы, оккупированные вермахтом, возвращены на свободу. Но за железным занавесом – в Восточной Европе, Прибалтике, зоне советской оккупации – началась другая, коммунистическая диктатура для миллионов людей. Освобождение от Гитлера? Да. Освобождение от страха, террора и угнетения? Нет! Это было подавлено много времени. Любого, кто выступал за общеевропейское чествование жертв советской власти, обвиняли в релятивизации преступлений национал-социалистов. Не случайно реализация мемориала жертвам коммунизма по решению Бундестага не продвигается. И довольно смущенно вспоминают 23 августа 1939, когда Гитлер и Сталин договорились о разделе Польши и Прибалтики.

Война России против Украины ускорила интеграцию восточноевропейского опыта страданий в общеевропейское воспоминание. Растет понимание, что опасения поляков и прибалтов по поводу русской гегемонии не преувеличены, а вполне обоснованы.

Это касается и финнов, которые сейчас вместе со Швецией хотят вступить в НАТО. «Опыт делает вас умнее», как говорится. В отечественной историографии «Великая Отечественная война» началась только 22 июня 1941 с нападения вермахта на Советский Союз через пакт Гитлера-Сталина, о котором сейчас говорить не будем.

Владимир Путин объявил себя единственным наследником этой антифашистской борьбы. Поэтому его должно раздражать, что Украина, которая была частью Советского Союза во время Второй мировой войны, с момента обретения независимости в 1991 году приобрела сильное собственное историческое сознание. Упоминается Голодомор, устроенный Сталиным голодомор, унесший жизни около шести миллионов украинцев. Напомним, что во Второй мировой войне украинцы понесли пропорционально больше потерь, чем россияне.

В этот день, 8 и 9 мая, сталкиваются противоположные прочтения истории. «Никогда больше!», относящийся к войне и преступности, распространяется и в память о войне и преступности. То, что было, должно выйти наружу. «Никогда больше!» также означает: никогда не удручать. История может помешать. Не может быть нежного чествования памяти.

Британия

«The Times» — «Русские солдаты насиловали украинок «для развлечения»

«Пьяные ракеты» – заглавие статьи Sunday People, в которой сообщается, что украинские хакеры остановили «водку для вечеринки» Владимира Путина.

The Herald печатает анонс статьи эксперта под заголовком: «На параде победы Путина».

Европа

Дания. Газета Politiken колонка: Дания и Европа.

Система концепции защиты устарела. Проголосуйте за ее отличие».

Когда факты меняются, я меняю свое мнение. А что делают остальные? Вот как однажды отреагировал отец современной денежной системы Джон Мейнард Кейнс, когда его дразнили, чтобы он передумал. И вот как следует сегодня говорить противникам отмены оборонных концепций Дании на референдуме 1 июня.

Действительно ли те, кто хочет сохранить оговорку, верят, что мир сегодня такой же, как когда он был введен в 1993 году? Когда кончилась холодная война, некоторые даже считали, что история закончилась, что либеральные демократии раз и навсегда победили, а Россия находится на пути стать частью Запада.

Сегодня в Европе снова война. Россия необоснованно вторглась в соседнюю страну и насильственно пытается узурпировать территорию. Разве это не хороший довод в пользу укрепления обороны Европы? ДА, но у нас есть НАТО, это звучит от сторонников оборонной концепции. И все же ЕС ничего не может поделать, когда дело доходит до жесткой силы. Так почему мы должны присоединиться?

Ответ прост. Потому что это не альтернатива НАТО, а ужесточение всего Запада. НАТО является и останется краеугольным камнем политики безопасности Дании, независимо от результата референдума.

Но когда Соединенные Штаты становятся все более и более поляризованными, и мы только что видели президента Трампа, игравшего с идеей вывода Соединенных Штатов из НАТО. Поэтому безответственно и недальновидно сдавать на хранение Данию безопасности постоянно США. И да, у ЕС нет больших возможностей, когда дело доходит до обороны и вооруженных сил. Поэтому резервирование обороны пока мало значит на практике.

Но ЕС может и должен расширять свои возможности, в том числе и в военной сфере. Мы должны быть в состоянии защитить себя и помочь нашим друзьям и союзникам в таких странах, как Украина. И Дания должна являться активной стороной в этом процессе. Обеспечьте наших свободу и европейские ценности. Голосовать против отмены оборонного пункта в концепции означает закрывать глаза, что мир изменился с 1993 года. Но мир поменялся. Должна измениться и внешняя политика Дании.

«Morgenavisen Jyllands-Posten» – «По мнению экспертов, война в Украине переросла в конфликт между Россией и Западом, как и во время холодной войны».

Италия. «Фабрика фейковых новостей» – главное заглавие в La Repubblica. «Рассказывает Игорь Волобуев, второй бежавший в Украину номер Газпромбанка: «Как они подтасовывали факты по приказу Кремля».

Заголовки:

Из «Азовстали» эвакуировано все мирное население. Последний штурм.

Столтенберг: «НАТО не может принять аннексию Крыма», —

Нефтяное эмбарго будет принято, но ЕС нужно время.

• ООН: необходимо избежать мирового голода.

«La Stampa «Отвоевать назад Украину» – главное заглавие.

«Русские кошмары и европейские мечты, разбитые правом вето и единодушием» – главная статья.

«Крым. НАТО говорит: нет аннексии».

«Призрак СССР, терзающий царя»

Швеция. «Expressen», вышло с заглавием: «Путина надо приручить.

Его наследие и дело жизни зависит от этого.

КАК МОЖЕТ РОССИЯ МСТИТЬ ЗА ЧЛЕНСТВО В НАТО. Российский супертанк разрушен Украиной

Израиль. «HAARETZ» — «Извинения Путина перед Беннетом ничего не меняют»

Украина. Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт недавно упоминал свои встречи с президентом России больше десяти лет назад. Одной из основных целей Ольмерта было попытаться отказать Владимиру Путину от поставок в Иран передовых зенитных ракет. «Путин всегда говорил мне, что «мои лучшие друзья живут в Израиле; Моя школьная учительница живет в Израиле, и я купил ей квартиру в Тель-Авиве. Когда я был заместителем мэра Санкт-Петербурга, я летал в Тель-Авив и ездил с друзьями в Эйлат, где лежал на пляже и смотрел на ваших израильских малышей», — сказал Ольмерт в интервью.

«Путин говорил: «Я не враг Израиля и никогда никому не помогу нанести вред безопасности Израилю». Коммунисты были глупы. Они были односторонними против Израиля. Я не против Израиля.

Но не ошибайтесь, я президент России, а Россия – мировое государство. Я никогда не откажусь от какой-либо влиятельной позиции, которую имеет Россия».

Воспоминания Ольмерта о его встречах с Путиным совпадают с тем, что другие слышали от него многие годы. У русского диктатора иное отношение к Израилю и евреям, чем у советских лидеров, предшествовавших ему в Кремле. Выдающийся российско-еврейский лидер говорит, что «в путинском анализе неудач, приведших к распаду Советского Союза, тот факт, что они относились к евреям и Израилю как к своим врагам, является одним из них. Он хочет повторять эту ошибку».

Извинения Путина в четверг в телефонном разговоре с Нафтали Беннетом за слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что «в Гитлере тоже текла еврейская кровь», следует рассматривать именно в этом свете. Путин не хочет, чтобы Израиль отказывался от своей позиции почти нейтралитета в русско-украинской войне. Москва отдает себе отчет, что Израиль может оказаться на грани того, чтобы занять более четкую позицию на стороне Украины, включая поставки ей «оборонительных» систем и другого оружия.

Азия

Кувейт. «The Kuwait Times» — «Россия усиливает атаки на Украину перед парадом Победы

Джилл Байден поздравляет «удивительно сильных» беженцев в Румынии

ОАЕ. «Khaleej Times» — «Нет доказательств того, что Россия планирует применить тактическое ядерное оружие: ЦРУ»

Центральное разведывательное управление США не видит признаков того, что Россия готовится развернуть тактическое ядерное оружие в войне в Украине, заявил в субботу директор ЦРУ Билл Бернс.

«Как разведывательное сообщество мы не видим на данный момент практических доказательств того, что Россия планирует развертывание или даже возможное использование тактического ядерного оружия», — сказал Бернс.

«Учитывая бряцание оружием, которое… мы слышали от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям», — заявил Бернс на конференции, организованной Financial Times.

«Поэтому мы как разведывательная служба очень сосредоточены… на этих возможностях в тот момент, когда ставки для России очень высоки», — сказал директор ЦРУ.

Россия привела ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин направил войска на Украину. Путин также делал несколько завуалированные угрозы, намекая на готовность России развернуть тактическое ядерное оружие.

США

Газета «NYT» – «Россия разрушает мосты перед вооруженными силами украинцев»

Отступление из Харькова

Москва ошиблась, рассчитывая на сотрудничество по местным

КРИВЫЙ РОГ, Украина — Просьба совершить измену поступила Александру Вилкулу на второй день войны, в телефонном звонке от старого коллеги.

Господин Вилкул, потомок могущественной политической семьи на юго-востоке Украины, долгое время считавшейся благосклонной пророссийскими взглядами, принял этот призыв, когда российские войска продвигались в нескольких милях от его родного города, Кривого Рога.

«Он сказал: «Александр Юрьевич, вы смотрите на карту, вы видите, что ситуация решена», – сказал Вилкул, вспоминая разговор с коллегой-министром в бывшем пророссийском украинском правительстве.

«Подпишите договор о дружбе, сотрудничестве и обороне с Россией, и они будут иметь с вами хорошие отношения», – сказал бывший коллега. «Вы будете большим человеком в новой Украине».

Предложение поразительно провалилось. После начала войны, сказал Вилкул, серая зона для него вышла из украинской политики. Ракеты, поразившие его родной город, сделали выбор очевидным: он будет воевать и защищать родную землю.

«Я ответил нецензурной бранью», – сказал Вилкул в интервью.

Если первые месяцы войны в Украине стали для российской армии военным поражением — взорвали репутацию ее командиров и войск в вынужденном отступлении от Киева, — российское вторжение также подчеркнуло еще одну вопиющую неудачу: Плохой анализ Москвой политики страны, которую она атаковала. Просчет привел к ошибкам, которые не менее дорого стоили российской армии, чем ложная тактика зашедших в болота танкистов.

Кремль вступил в войну, ожидая скорой и безболезненной победы, предвидя, что правительство президента Владимира Зеленского распадется, а ведущие чиновники в преимущественно русскоязычном восточном регионе с радостью перейдут на сторону. Такого не вышло.

Политические аналитики говорят, что политическая близорукость была наиболее значительна на востоке страны.

Во всех селах кроме небольшого количества Россия не смогла перевернуть местных политиков на свою сторону.

Разрушение российскими войсками трех мостов примерно в 12 милях северо-восточнее Харькова, о котором сообщили украинские военные, свидетельствовало о том, что россияне не только пытались помешать украинцам преследовать их, но и не имели немедленных планов возвращаться.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности, чтобы обсудить боевые действия, сказал, что российские войска разрушают мосты не для того, чтобы отступить, а потому, что «мы их вытесняем».

По его словам, борьба за Харьков еще не окончена, и хотя «на данный момент мы доминируем», российские войска пытаются перегруппироваться и перейти в наступление.

Некоторые военные аналитики утверждают, что действия России походили на то, что российские военные совершили в прошлом месяце во время отступления из Чернигова к северу от Киева.

Колонка: «Новая неудача для Путина в канун важного праздника»

Стремление военных России дать своему президенту показательную победу в Украине, похоже, столкнулось с новой неудачей в субботу, когда украинские защитники оттеснили захватчиков к северо-восточной границе города Харькова, а русские взорвали мосты за ними.

Менее чем за 48 часов до того, как президент России Владимир В. Путин намерен возглавить свою страну на праздновании Дня Победы в ознаменование победы Советского Союза над нацистской Германией, очевидный уход России из района вокруг Харькова противоречит российской версии и иллюстрирует сложную картину. мыльного фронта на востоке Украины.

Россияне пытались продвинуться на востоке Украины в последние несколько недель и особенно активно продвигались по мере приближения Дня Победы, но украинские силы, вооруженные новым оружием, поставленным Соединенными Штатами и другими западными странами, были остановлены. уход в контрнаступление.

Разрушение трех мостов российскими войсками примерно в 12 милях северо-восточнее Харькова, о котором сообщили украинские военные, свидетельствует о том, что россияне не только пытались помешать украинцам преследовать их, но и не планировали возвращаться в ближайшее время.

Высокопоставленный украинский чиновник, говоря на условиях анонимности, чтобы обсудить боевые действия, сказал, что российские войска разрушают мосты не для того чтобы отступить, а потому, что «мы их выталкиваем».

Он сказал, что битва за Харьков еще не окончена, и что хотя «в данный момент мы доминируем», российские войска пытаются перегруппироваться и перейти в наступление.

Некоторые военные аналитики говорят, что действия России аналогичны действиям российских военных в прошлом месяце при отступлении из города Чернигов к северу от Киева.

«Los Angeles Times» – «Всех женщин, детей спасли с Мариупольского завода».

Украинские города готовятся к новым нападениям накануне военного праздника России

Заголовок: «Рецепты успеха беженцев за границей»

Жизнь становится немного слаще, когда шеф-повар в Париже решает попробовать украинскую кухню

«Washington Post»— Как определить победу Украины

Впереди длинный путь, потому что война затягивается. Общественная поддержка имеет решающее значение для результата, говорят чиновники.

В то время как война в Украине длится уже третий месяц, администрация Байдена пыталась поддерживать набор публичных целей, которые адаптируются к изменениям на поле боя и подчеркивают единство НАТО, одновременно давая понять, что Россия проиграет, даже если Украина решит, что такое победа.

Но контуры поражения России остаются такими же туманными, как победа Украины. И по мере того, как конфликт перерастает в затяжную борьбу, необходимость руководить союзническим сотрудничеством, единством и общественным мнением здесь и за рубежом, уравновешивая вероятное и возможное, стала таким же приоритетом, как и то, что происходит на поле битвы.

Колонка -«Испуг, но все еще борется, на ежегодный День Победы»

От Харькова на северо-востоке Украины до южного порта Мариуполя понедельник будет днем ​​страха.

9 мая – День Победы, когда государства бывшего Советского Союза отмечают поражение нацистской Германии во Второй мировой войне. В Москве танки гордо промчатся по Красной площади под приветствие ветеранов и аплодисменты восторженных толп. А президент Владимир Путин выступит с речью, которая, по мнению многих, может обозначить новое — и потенциально разрушительное направление его вторжения в Украину.

Но для украинцев, проживающих вдоль большой 250-мильной линии фронта путинского кровавого наступления, российская армия не стоит празднования. Для них это сила, которая обстреливала их многоквартирные дома, обстреливала ракетами их больницы, пытала и убивала членов их семей, друзей и соседей.

Война навсегда изменила их жизнь. Поэт стал волонтером, доставляющим экстренную еду и одежду. Родители, матери и дети стали солдатами. Священник был вынужден подумать о том, чтобы носить с собой оружие или убивать. Некоторые дети пропали без вести, другие привыкли к виду и запаху мертвых тел.

В интервью на передовые репортеры и фотографы Washington Post задокументировали некоторые из своих историй. Война Путина теперь их часть — глухие удары, взрывы и воздух налеты