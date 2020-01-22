Что происходит в одесском зоопарке и каких изменений ждать от реконструкции (фото)

Реконструкция Одесского зоопарка продолжается. Стало известно, что обновление зоологического парка обойдется в 17 миллионов гривен. Что обновляют на его территории и как преобразиться зоопарк, узнавал наш корреспондент.

По информации пресс-службы Одесского городского совета, мэр Одессы Геннадий Труханов провел выездное рабочее совещание по вопросу комплексной реконструкции территории Одесского зоологического парка.

Реконструкция подразумевает обустройство нового входа в зоопарк со стороны Преображенского парка, переоборудование некоторых вольеров и их перемещение, а также благоустройство территории всего зоопарка. Помимо этого, мэр говорил о том, что и в самом парке будут внесены некоторые изменения. Так, есть вероятность, что возле нового входа в зверинец появится детская площадка.

На данный момент рабочие строят забор по периметру зоологического парка. Уже готова основа для арки – входа в зоопарк. Старый вход с Новощепного ряда пока закроют. Вопрос с тендером на реконструкцию Новощепного ряда еще не решен, но в горсовете все же надеются, что его удастся отремонтировать. Потому решили на время сделать главным вход в зверинец со стороны парка.

– Сейчас строят вход в зоопарк со стороны Преображенского парка, – рассказал нашему корреспонденту директор зоопарка. – Со стороны улицы Мечникова построена арка в мавританском стиле, новый вход в парк будет тоже в виде арки, в таком же стиле. От арки со стороны Мечникова до существующей арки будет проложена прямая дорога. Также изменения коснутся и внутренних элементов парка. В целом, вся территория зоопарка будет реконструирована и расширена.

По его словам, зоопарк граничит с трамвайным депо. Часть территории депо юридически принадлежит зоопарку. Поэтому зоопарк намерен вернуть себе эти квадратные метры – под свои нужды. При планировке и уже происходящем строительстве нового забора, который сейчас возводят строители, учтен и тот участок территории, который на данный момент фактически используется трамвайным депо.

В рамках реконструкции также будут обновлены вольеры со средними и крупными хищниками, которые расположат рядом друг с другом. Также будут обновлены медвежатник, тигрятник, площадь для птиц и многое другое, включая асфальтное покрытие.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, на реконструкцию выделено около 17 миллионов гривен.

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