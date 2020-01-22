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Новости Одессы и Одесской области

Что происходит в одесском зоопарке и каких изменений ждать от реконструкции (фото)

Что происходит в одесском зоопарке и каких изменений ждать от реконструкции (фото)

Реконструкция Одесского зоопарка продолжается. Стало известно, что обновление зоологического парка обойдется в 17 миллионов гривен. Что обновляют на его территории и как преобразиться зоопарк, узнавал наш корреспондент.

По информации пресс-службы Одесского городского совета, мэр Одессы Геннадий Труханов провел выездное рабочее совещание по вопросу комплексной реконструкции территории Одесского зоологического парка.

Реконструкция подразумевает обустройство нового входа в зоопарк со стороны Преображенского парка, переоборудование некоторых вольеров и их перемещение, а также благоустройство территории всего зоопарка. Помимо этого, мэр говорил о том, что и в самом парке будут внесены некоторые изменения. Так, есть вероятность, что возле нового входа в зверинец появится детская площадка.

На данный момент рабочие строят забор по периметру зоологического парка. Уже готова основа для арки – входа в зоопарк. Старый вход с Новощепного ряда пока закроют. Вопрос с тендером на реконструкцию Новощепного ряда еще не решен, но в горсовете все же надеются, что его удастся отремонтировать. Потому решили на время сделать главным вход в зверинец со стороны парка.

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков

– Сейчас строят вход в зоопарк со стороны Преображенского парка, – рассказал нашему корреспонденту директор зоопарка. – Со стороны улицы Мечникова построена арка в мавританском стиле, новый вход в парк будет тоже в виде арки, в таком же стиле. От арки со стороны Мечникова до существующей арки будет проложена прямая дорога. Также изменения коснутся и внутренних элементов парка. В целом, вся территория зоопарка будет реконструирована и расширена.

По его словам, зоопарк граничит с трамвайным депо. Часть территории депо юридически принадлежит зоопарку. Поэтому зоопарк намерен вернуть себе эти квадратные метры – под свои нужды. При планировке и уже происходящем строительстве нового забора, который сейчас возводят строители, учтен и тот участок территории, который на данный момент фактически используется трамвайным депо.

В рамках реконструкции также будут обновлены вольеры со средними и крупными хищниками, которые расположат рядом друг с другом. Также будут обновлены медвежатник, тигрятник, площадь для птиц и многое другое, включая асфальтное покрытие.

По словам директора зоопарка Игоря Белякова, на реконструкцию выделено около 17 миллионов гривен.

Новый забор, вид со стороны Преображенского парка

Новый забор, вид со стороны Преображенского парка

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