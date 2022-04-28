Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 27 апреля

Украина противостоит российскому вторжению уже более двух месяцев. Весь цивилизованный мир поддерживает нашу страну. И первые полосы мировых СМИ подтверждают это изо дня в день.

Британия и Шотландия

The Times пишет, что Россия пригрозила нанести удары по западным объектам. Это произошло после того, как министр вооруженных сил Джеймс Хипи заявил в интервью Times Radio, что для Украины «вполне законно» использовать поставленное Великобританией оружие для нанесения ударов по территории России. Газета сообщает, что министерство обороны России предупредило Великобританию, что дальнейшая поддержка таких ударов вызовет «пропорциональный ответ».

Олимпийские усилия – Нации собираются, чтобы помочь Украине – название в FT.

Пока российский президент награждал Камилу Валееву, подозреваемую в употреблении допинга на олимпиаде, в Германии собралось 40 стран, чтобы помочь Украине в войне с Россией.

Газета «Scotsman» – вышла с колонкой: «На переговорах с Россией глава ООН призывает расследовать военные преступления».

На первой полосе Daily Star of Scotland опубликовано предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которого газета называет «путинским пуделем», что существует риск того, что конфликт в Украине может закончиться применением ядерного оружия. Заголовок говорит: «Ну, он как бочка смеха, не правда ли?»

Европа

Австрия. Газета «Der Standart» — «Генеральный секретарь ООН с миссией в Москву».

Подпись фото: «Во время своего визита в Москву Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил различные взгляды России и ООН на то, что происходит в Украине. Однако во время пресс-конференции с министром иностранных дел Сергеем Лавровым он четко высказался о российском вторжении и обеспокоенности возможными военными преступлениями. Гутерриш снова призвал к прекращению огня и созданию гуманитарных коридоров. Германия объявила, что теперь будет все-таки доставлять танки».

Газета «KLEINE ZEITUNG» – «НАС 9 027 999 ЖИТЕЛЕЙ Население Австрии растет,

Из-за движения бегства из Украины население Австрии росло быстрее, чем ожидалось

РИСКОВАНЫЕ ПОСТАВКИ

Издание «Salzburger Nachrichten» – главное фото: «Большое расстояние между Путиным и Гутерришем».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с первого дня войны на Украине предупреждал, что Россия должна вывести свои войска. Во вторник он повторил это предупреждение лично в Москве, сначала министру иностранных дел России Сергею Лаврову, затем главе Кремля Владимиру Путину. Глава Организации Объединенных Наций призвал к прекращению огня, в то же время боевые действия на востоке Украины продолжались непрерывно. Гутерриш объявил, что будет помогать мирным жителям, находящимся в ловушке Мариуполя.

Бельгия. «De Morgen» – «Россия усиливает давление сейчас самые важные недели»

Россияне усиливают свои атаки, чтобы оцепить украинскую армию на востоке. Хотя Запад обещает больше поставок оружия, Россия ужесточает давление, перекрывая газовый кран в Польше.

Босния и Герцеговина Oslobodjenje. – «Россия возвращается к феодализму»

Агрессор не считает украинцев народом».

Подпись под фото: «Министр обороны США Ллойд Остин на вчерашней встрече с представителями 40 стран на авиабазе США Рамштайн в Германии пообещал, что союзники Украины «перевернут небо и землю», чтобы удовлетворить требования украинцев по оружию. Российская агрессия вступает в новую фазу».

Дания. «POLITIKEN» – «Лучшее подвал, чем кладбище».

В Николаеве украинская армия остановила русское наступление. Но ракеты и гранаты по-прежнему бьют по городу и многим оставшимся мирным жителям.

Ирландия. «The Irish Times» — «Временное жилье для беженцев из Украины может потребоваться три года». Местные власти приняли решение развивать крупные жилые центры в ответ на кризис с беженцами из Украины. Коалиция надеется, что широкомасштабный план принесет больше жилья.

Нидерланды. «de Volkskrant» – «Польша отключила российский газ из-за рублевого ультиматума».

Россия прекратила поставки природного газа в Польшу во вторник днем, поскольку страна отказалась платить в рублях, как того потребовал Кремль в конце марта. Во вторник вечером Болгария заявила, что также со среды перестанет получать газ от российской газовой компании «Газпром».

Испания. «La Vanguardia» — «Брюссель одобрил план правительства по снижению цены на электроэнергию».

Средний счет может сократиться вдвое с мая, благодаря новому лимиту на стоимость газа.

Подпись под фото: Владимир Путин, вчера на приеме российских призеров зимних игр в Пекине

Заголовок: Россия оставляет Польшу и Болгарию без газа за то, что они не платят рублями.

Швейцария. Газета «Tages-Anzeiger»— «Мероприятие усиливает давление – Швейцария снова подвергается критике».

После того, как правительство США изменило свою линию по отношению к России, Германия теперь хочет поставлять тяжелое вооружение. Нидерланды уже подражают их примеру. Тем временем немецких политиков раздражает швейцарское вето на военную помощь.

Швеция. Aftonbladet, вышла с заголовками на фото:

«Ближайший человек ПУТИНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ТРЕТЬЮ МИРОВУ ВОЙНУ»

«Dagens Nyheter». Подпись под фото: «Маленькая Ника приехала из Одессы в Украину в румынский портовый город Исаака вместе с матерью Леной и старшей сестрой Лерой».

Главное название: «Наплыв беженцев давит на соседние страны».

Газета побывала в Румынии. Сюда бегут русскоязычные украинцы – те, кого война Путина спасла

Министр иностранных дел Финляндии: Угроза ядерного оружия изменила мнение НАТО

• Колонка эксперта: Аплодисменты в Капитолии были пусты для Зеленского.

Германия. Газета «FAZ». Подпись под фото: «Министр обороны Ламбрехт с генералом США Милли и министры обороны Остин и Резников»

Главный материал: «Германия поставит танки в Украине».

Колонка справа: «Необходима коррекция курса»

При доставке тяжелого оружия Германия также вносит свой вклад в поддержку Украины против российских захватчиков в виде тяжелого оружия. Вместе с запланированным обменом старого советского оборудования и артиллерийским обучением, немецкая военная помощь подытоживается значительному тому, который должен примерно соответствовать тому, что делают другие союзники. Даже с легким оружием Германия была среди важных поставщиков, которые часто забывались в публичных дебатах.

Для столь долгой в военном отношении и российской центральной власти Европы это еще одна огромная коррекция курса, но необходимая. Путин уничтожил европейские мирные планы после холодной войны, на которую германская внешняя политика так долго опиралась. Можно ли примирить империалистические требования Москвы со свободным порядком в Европе уже неважно, теперь будет иметь дело с войной. Речь идет о прекращении расширения России. Окружение Путина уже называет цели за пределами Украины, и в прошлом он призвал к российской гегемонии над всей Восточной Европой.

Теперь Германия наносит тяжелое оружие в Украину. Это не без риска.

ибо увеличение западной военной помощи является рискованным. Конечно, снабжение является потенциальными российскими целями. Полученный вопрос состоит в том, превысит ли Путин порог для прямого военного конфликта с НАТО. Никто не может предсказать это точно. До сих пор он не решился говорить о том, что западный, в сущности, американский сдерживающий фактор все еще работает. Однако перед ядерной войной существует много уровней эскалации, которой Путин тоже должен бояться.

Для этого Запад должен оставаться оборудованным с ударом и единством в альянсе. Внешняя политика очень долго сформировала хорошую погоду в Германии. Презентация, как можно избежать конфликта с Путином, была вне мира с 24 февраля.

Газета: «Der Tagesspiegel» – «Берлин соглашается поставить танки в Киев

Федеральное правительство хочет одобрить экспорт вооружений компании «Гепард» / Россия прекращает поставки природного газа в Польшу и Болгарию.

Издание: «Augsburger Allgemeine» – «Теперь тяжелое вооружение для Украины».

Военный канцлер Олаф Шольц долгое время отказывался от поставок танков. Теперь поворот: Германия предоставляет зенитные танки. А могло бы быть раньше.

США

«The New York Times». Подпись под фото: «Во вторник во Львове 21-летний Глеб Кихитов, украинский солдат, отдал честь своему брату-близнецу Егору. Егор погиб, сражаясь на востоке».

Главный материал: «США толкают союзников на вооружение Украины, в мире эскалации войны»

«Германия предлагает вооружение – надежды на дипломатию угасают»

Заголовок: «Террор в прифронтовых деревнях. Они под постоянным огнем»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ