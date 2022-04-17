Что пишет мировая пресса о войне в Украине: 17 апреля

С момента вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года наша страна уже почти два месяца не сходит с первых полос ведущих мировых газет.

Британия и Шотландия

В воскресенье британские газеты писали о запрете на въезд в Россию Джонсону и министров из Шотландии.

На первой полосе воскресной газеты «Mail» основное внимание уделяется обращению в Украину, в которой говорится, что 500 000 коробок с едой должны быть доставлены в Пасху в страну, раздираемую войной, благодаря пожертвованиям читателей в размере 4 миллионов фунтов. . The Mail on Sunday восхваляет «добросердечных» читателей за то, что они пожертвовали 4 миллиона фунтов стерлингов в помощь семьям, оказавшимся в ловушке в Украине.

«Мой брат не шпион», — говорил заголовок в Sunday People, в котором приводились слова семьи англичанина, захваченного россиянами во время боев за Украину. Газета сообщает, что брат Эйдена Эслина выступил против обвинений России в том, что он является шпионом, и призвало правительство Великобритании сделать больше для его увольнения.

Газета «Sunday Express», вышедшая с анонсом материала на полосе и заголовком «Путин запретил Борису въезд в Россию из-за санкций».

Воскресная газета Herald приводит реакцию первого министра Николы Стерджен на запрет въезда в Россию. Госпожа Стерджен, Борис Джонсон и другие чиновники были отстранены от въезда из-за «вражеской» позиции Великобритании по войне в Украине — аналогично запрету президента США Джо Байдена в марте. Газета сообщает, что первый министр назвал президента России военным преступником, добавив, что «Шотландия поддерживает Украину».

Так же цитата первого министра попала в заглавие The Sunday National. Госпожа Стерджен заявила, что Шотландия предпримет «решительные действия, чтобы изолировать и наказать» режим российского президента, сообщает газета.

The «Sunday Post» пишет о крестном ходе в Ватикане под заголовком «Единственные в вере, но в 1500 милях от них бурлит война».

Подпись фото: Ирина и Альбина из России и Украины в Ватикане

Заголовки двух статей:

«Свидетель: под землей в Харькове»

«Гордон Браун о преступлениях Путина»

Европа

Италия. Газета «La Stampa», вышла с заголовком на фото: «Кровавая Пасха».

Дания. Издание «Morgenavisen Jyllands-Posten».

Германия передаст оружие на 1 млрд евро в Украину. Россия чревата последствиями, если поставки оружия будут продолжаться.

Корреспондент Jyllands-Posten находится в Буте и встречается с жителями города, которые хоронят своих умерших, некоторые уже во второй раз. Репортаж из города в тихом шоке.

Испания. Газета «ARA». Заголовок: «Днепр, убежище и ворота Донбасса ждет усиления атаки. Это самый безопасный город на востоке Украины, где проживают десятки тысяч внутри перемещенных лиц.

Издание «La Vanguardia» – «Война в Украине.

Оружие союзников удерживает Путина. Около тридцати стран оснастили киевскую армию против России».

Германия. Газета «Der Tagesspiegel».

Статья: «Россия усиливает атаку на Украину».

Подзаголовок: Столица Киев снова под огнем / Зеленский призывает к ужесточению санкций.

Россия снова обстреляла столицу Киев в своей агрессивной войне против Украины. По сообщению Минобороны в Москве, в субботу также были нанесены новые авиаудары по другим районам соседней страны. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что обстрел продолжается. По его словам, за первые семь недель войны погибли от 2500 до 3000 украинских воинов.

Это самые высокие данные по потерям в Украине на сегодня. Зеленский на американском телеканале CNN назвал число погибших русских солдат в 20 000. С другой стороны, Москва официально говорит о 1351 убитом русском солдате. Война началась 24 февраля атакой по приказу президента России Владимира Путина.

В ходе новой атаки на Киев были уничтожены производственные мощности танкового завода, сообщил в Москве официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал о нескольких взрывах в Дарницком районе. О жертвах поначалу ничего не было известно. На месте работают спасатели», — говорится в сообщении. По неподтвержденным данным, на западе Украины во Львовской области произошли новые взрывы.

Зеленский пригрозил России прекращением мирных переговоров, если украинские солдаты будут уничтожены в портовом городе Мариуполь. «Уничтожение наших ребят в Мариуполе, то, чем они сейчас занимаются, может покончить с любыми формами переговоров», — заявил он интернет-СМИ. Ситуация в охваченном боевыми действиями портовом городе продолжает оставаться катастрофической. По данным британских спецслужб, доставка гуманитарной помощи затруднена из-за повсеместного разрушения дорог, мостов и другой инфраструктуры.

Зеленский снова призвал к ужесточению санкций против Москвы. «Следующий пакет санкций против России должен включать отказ от российской нефти», – сказал он в своем видеообращении. Войну можно сократить, если Киев быстро получит необходимое вооружение. Россия пригрозила «непредсказуемыми последствиями» в случае дальнейшего снабжения западных вооружений.

Влиятельный политолог Иван Крастев не видит шансов на окончание войны или дворцовый мятеж против президента России Владимира Путина. «Очень сложно организовать дворцовый мятеж, если вам приходится исходить из того, что за вами не стоит население», — сказал он Tagesspiegel. Было бы ошибкой думать, что Россия изменится в ближайшие три-шесть месяцев исключительно из-за санкций против страны и экономического давления.

Газета «FAZ». Рисунок: «Праздник надежды»

Швеция. Издание «Göteborgstidningen» «ТРЕЩИНА ВНУТРЕННЕГО КРУГА ПУТИНА. Недовольство миллиардеров войной».

Израиль. Газета The Jerusalem Post. Заголовок: «Россия наносит удары по Киеву, Львову и продолжает наступление на руины Мариуполя.

Украина: ситуация в Мариуполе «очень сложная» • Посольства Франции и Италии снова открываются

В субботу российские воздушные налеты и ракетные удары обрушились на столицу Украины Киев и другие крупные города, поскольку Москва совершила более дальние атаки после потопления своего флагмана Черноморского флота.

В осажденном Мариупольском порту, месте самых ожесточенных боев войны и величайшей гуманитарной катастрофы, русские войска продолжали наступление, надеясь компенсировать свою неудачу в захвате Киева захватом своего первого крупного трофея войны.

«Ситуация в Мариуполе очень сложная», — заявил президент Владимир Зеленский новостному порталу «Украинская правда». «Наши солдаты заблокированы, раненые заблокированы. Гуманитарный кризис… Однако ребята защищаются».

Москва заявила, что ее военные самолеты нанесли удар по танкоремонтному заводу в Киеве. На юго-востоке Дарницкого района был слышен взрыв и дым. Мэр сказал, что по крайней мере один человек погиб и медики сражались за спасение других.

Украинские военные заявили, что российские военные самолеты, вылетевшие из Беларуси, выпустили ракеты на Львовщине недалеко от границы с Польшей, а четыре крылатые ракеты были сбиты украинскими средствами ПВО.

Западный город пока относительно не пострадал в ходе конфликта и служит убежищем для беженцев и международных агентств по оказанию помощи.

В Мариуполе журналисты Рейтер в подконтрольных России районам достигли металлургического завода имени Ильича, одного из двух металлургических заводов, где защитники держались в подземных туннелях и бункерах. Москва заявила, что захватила его в пятницу.

Фабрика превратилась в руины из изуродованной стали и взорванного бетона, без признаков присутствия защитников. На близлежащих улицах лежало несколько тел мирных жителей, в том числе женщина в розовой и белых туфлях.

Кто-то нарисовал аэрозольной краской надпись «заминированная» на заборе разрушенной заправочной станции. Редкий признак жизни: одна красная машина медленно ехала по пустой улице, слово «дети» было поцарапано на карточке, приклеенной скотчем к лобовому стеклу.

Губернатор Харьковской области на востоке заявил, что по меньшей мере один человек погиб и 18 получили ранения в результате ракетного удара.

Азия

Кувейт. Газета Kuwait Times. Подпись под фото: «ХАРЬКОВ: Обломки сбитого российского вертолета лежат в поле под Харьковом 16 апреля 2022 года во время вторжения России в Украину. Россия усилила авиаудары по Киеву, нанеся еще один военный завод через день после того, как Москва предупредила, что возобновит атаки после двух недель относительного покоя в украинской столице».

Статья «Россия нанесла удар по ракетному заводу после того, как флагман затонул».

Москва нарушила покой Киева новыми ударами

КИЕВ: Россия нанесла удар по украинскому ракетному заводу после того, как ее флагман на Черном море затонул, поскольку президент Владимир Зеленский сказал, что его союзники могут сократить войну, поставив приглашенное им оружие. Завод «Визар» недалеко от международного аэропорта Киева серьезно пострадал в результате ночных забастовок, сообщил журналист AFP.

Россия заявила, что использовала ракеты дальнего радиуса действия морского базирования, чтобы поразить завод, который, по словам украинского государственного производителя вооружений, производил крылатые ракеты «Нептун» — снаряды, которые, по словам Киева и Вашингтона, использовались для потопления военного корабля «Москва» . «Было пять попаданий. Мой сотрудник был в офисе, и взрыв сбил его с ног», – рассказал Андрей Сизов, 47-летний владелец ближайшей столярной мастерской. «Они заставляют нас платить за уничтожение Москвы», — сказал он.

Журналисты официального брифинга Пентагона заявили, что корабль был сбит двумя ракетами Нептун, что противоречит утверждению России о том, что корабль потерял равновесие в бурном море, когда его отбуксировали в порт после взрыва боеприпасов. «Москва» возглавляла военно-морские силы России в семинедельном конфликте, и судьба ее экипажа из более 500 человек была непонятна.

Тем временем Россия в субботу усилила воздушные удары по Киеву, убив по меньшей мере одного человека на танковом заводе через день после того, как Москва предупредила, что возобновит атаки после двух недель по поводу покоя в украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате нападения по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения. Дым поднялся из Дарницкого района на юго-востоке столицы после того, как Москва назвала «высокоточные дальнобойные» удары по заводу вооружений.

Наши силы делают все возможное, чтобы защитить нас, но враг коварен и безжалостен», — сказал Кличко. Не секрет, что недавно один российский генерал заявил, что они готовы к ракетным ударам по столице Украины. И, как видим, такие обстрелы они ведут ».На следующий день после аналогичного удара по заводу, производящему ракеты «Нептун», вокруг завода было развернуто большое количество полицейских и военных, по словам Киева и Вашингтона, в четверг был потоплен флагман российского Черноморского флота.

Россия, в пятницу применившая ракеты большой дальности морского базирования для поражения завода «Визар», заявляет, что ракетный крейсер «Москва» затонул во время буксировки в порт после того, как на борту взорвались боеприпасы.

ОАЕ. Издание «Khaleej Times». Подпись под фото: «Украинские военнослужащие смотрят на уничтоженный российский танк в селе Русанов Киевской области в субботу».

Заголовок: «Взбешенная Россия ударила огненным дождем

Ракетные удары по Киеву, другим крупным городам Украины; Москва приближается к захвату Мариуполя».

Газета Gulf News/ Главная статья: «Россия заявляет, что ее войска очистили большую часть Мариуполя. В КИЕВЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ»

Минобороны России вчера объявило, что очистило всю городскую территорию Мариуполя от украинских сил, и сообщило, что на металлургическом заводе «Азовсталь», где происходили неоднократные столкновения, осталось лишь несколько бойцов.

В сообщении на сайте министерства говорится, что на вчерашний день украинские силы в осажденном портовом городе потеряли более 4000 человек, добавляет РИА.

Российские войска уже несколько недель пытаются захватить порт на Азовском море, водоеме к северо-востоку от Черного моря.

«Вся городская территория Мариуполя полностью очищена… остатки украинской группировки сейчас полностью заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь», — говорится в сообщении ведомства.

«Единственный их шанс спасти свою жизнь – это добровольно сложить оружие и сдаться». Немедленной реакции Киева на заявление российского министерства, в котором также говорится, что на данный момент сдались 1464 украинских военнослужащих, не было.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил новостному порталу «Украинская правда», что «ситуация в Мариуполе очень сложная». «Наши солдаты заблокированы, раненые заблокированы. Гуманитарный кризис… Однако ребята защищаются».

Москва заявила, что ее военные самолеты нанесли удар по танкоремонтному заводу в Киеве. На юго-востоке Дарницкого района был слышен взрыв и дым. Мэр сказал, что по крайней мере один человек погиб и медики сражались за спасение других.

Украинские военные заявили, что российские военные самолеты, вылетевшие из Беларуси, обстреляли ракетами Львовщину недалеко от границы с Польшей, а четыре крылатые ракеты были сбиты украинскими средствами ПВО.

Западный город пока относительно не пострадал в ходе конфликта и служит убежищем для беженцев и международных агентств по оказанию помощи.

Украина одержала победу на ранней стадии войны. Но Путин, похоже, полон решимости захватить больше территории Донбасса, чтобы заявить о своей победе в войне, из-за которой Россия стала объектом все более карательных санкций Запада и осталась без союзников. По словам их послов, несмотря на российские атаки, в знак улучшения ситуации в Киеве посольства Италии и Франции возобновили работу в столице впервые с первых дней войны.

РОССИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ НАС О «ПОСЛЕДСТВАХ»

Россия официально пожаловалась США на военную помощь Украине, предупредив о «непредвиденных последствиях» в случае продолжения поставок современного вооружения, сообщают американские СМИ. В дипломатической ноте на этой неделе Москва предостерегла США и НАТО от прекращения поставок «самых чувствительных» вооружений, которые Киев может использовать в конфликте с Россией, заявив, что такие поставки «подливают масла в огонь» ситуации и могут иметь «непредсказуемые последствия». – сообщила газета «Вашингтон пост». Предупреждение прозвучало на той же неделе, когда президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 миллионов долларов, включая вертолеты, гаубицы и бронетранспортеры.

США и Латинская Америка

«The New York Times». Подпись под фото: «Дети с Востока Украины окрашивали писанки в пятницу в приюте для переселенцев в западном городе Львове».

РОССИЯ БЬЕТ ПО УКРАИНСКИМ ВОЕННЫМ ОБЪЕКТАМ

Возвращаясь к востоку, Путин переносит битву с улиц на равнины.

КИЕВ, Украина – Вместо городских улиц – поля, вместо жилых домов – усадьбы. Открытые шоссе тянутся к самому горизонту.

Бои на севере, которые Украина выиграла за последние семь недель, бурлили в городах и густонаселенных пригородах вокруг столицы, Киева, но война вот-вот резко вернет на юго-восток и большие просторы широко открытой равнины. коренным образом изменяя характер боя, используемое оружием и стратегиями, которые могут принести победу. Военные аналитики, украинские командиры, солдаты и даже президент России Владимир Путин признают, что более масштабная война, которая началась с неудачной попытки захватить столицу, теперь будет вестись на востоке Донбасса.

Имея мало естественных препятствий, армии могут попытаться обойти друг друга с фланга и оцепить, ведя ярый артиллерийский огонь с расстояния, чтобы ослабить позиции врага.

«Мы говорим, без шуток, об обычном, очень смертоносном маневренном сражении, когда российские силы собираются атаковать фиксированные позиции Украины на более открытой местности», — сказал генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе.

Донбасс – это территория размером с Нью-Гэмпшир, с линией фронта, протянувшейся на сотни миль; Россия граничит с ним по дуге на севере и востоке, и большинство жителей говорят по-русски. Названный в честь богатого угольных пластов Донецкого бассейна прямо под поверхностью этот регион усеян шахтерскими и заводскими городками советских времен, раскинувшихся на полях подсолнечника и травянистых равнинах.

До вторжения России в феврале Украина воевала с поддерживаемыми Россией сепаратистами с 2014 года, когда Москва спровоцировала восстание и направила войска для его поддержки. Эта война зашла в тупик, и каждая из сторон контролировала территорию, но ни одна из сторон не добилась больших успехов.

Теперь то, что может стать решающим этапом последней войны Путина, возвращается в тот же регион.

«Попытка ослабить защиту ударами по бронетехнике»

В субботу Россия нанесла удары по военным объектам по всей Украине, очевидно, в отместку за потопление важного военного корабля и в рамках подготовки к наступлению в Донбассе на востоке страны.

Министерство обороны России заявило в субботу, что в результате ударов были разрушены цеха танкового завода в Киеве и завод по ремонту военной техники в Николаеве на юге Украины. Также мишенью стал украинский военный завод на окраине Киева под названием «Визар», который производил противокорабельные ракеты «Нептун», потопившие флагманский корабль Черноморского флота России «Москва», что вызвало большие затруднения у Кремля.

Будущая битва на востоке будет вестись в основном на открытой местности, где у украинских бойцов будет гораздо меньше укрытий, где они могли бы спрятаться во время атак на российскую бронетехнику, как они это успешно сделали, отражая российские силы вокруг Киева. Российские ракетные удары с пятницы по субботу, казалось, были рассчитаны на то, чтобы ослабить способность Украины противостоять бронетанковым атакам в таких условиях.

Удары послужили напоминанием о том, что везде, где боевые действия сосредоточены на земле, Россия по-прежнему может и наносить удары по любой точке Украины, и они отметили важность промышленного потенциала Украины, в том числе ее способности производить и ремонтировать оружие.

Почему Россия ждала два месяца после начала войны, чтобы нацелиться – непонятно.

Издание WP. Подпись под фото: Волонтеры собирают трупы мирных жителей, собранные по всему городу Буча, Украина на прошлой неделе. Интервью и другие показания показывают, что русские войска днем ​​резали мирных жителей, а по вечерам пили и смеялись. Хуже всего они приберегли для улицы Яблонской».

Заголовок главного материала: «Россия обрушивается на руины и показывает свою уязвимость»

В Буче история тела одного мужчины на поле боя русского садизма

Колонка справа 1: «Ракетные удары поражают по всей Украине». Путин близится к полному контролю над Мариуполем.

Смертельные обстрелы потрясли многочисленные города и сравняли с землей здания по всей Украине в субботу, что послужило зловещим сигналом того, насколько близки разрушения даже в тех районах, откуда недавно были выведены российские войска.

Россия приблизилась к тому, чтобы взять под свой контроль уже разрушенный портовый город Мариуполь, поскольку ее вторжение в Украину длилось восьмую неделю. В оккупированном россиянами Херсоне спутниковые снимки, на которых видны раскопки сотен новых могил, содержали навязчивую символику судьбы мирных жителей.

Официальные лица и военные эксперты США ожидают, что на следующем этапе войны российские силы сосредоточат свои силы на захвате восточного региона, известного как Донбасс, и южных городов, обеспечивающих критический доступ к Черному морю и дальше.

Колонка дело 2: «США и их союзники планируют изолировать Россию на длительный срок».

Спустя почти два месяца после жестокого нападения Владимира Путина на Украину администрация Байдена и ее европейские союзники начали планировать совсем другой мир, в котором они больше не пытаются сосуществовать и сотрудничать с Россией, а активно стремятся изолировать и ослабить ее при необходимости. вопросы долгосрочной стратегии

В НАТО и Европейском союзе, а также в Государственном департаменте, Пентагоне и союзных министерствах разрабатываются планы, закрепляющие новую политику практически во всех аспектах отношения Запада к Москве, от обороны и финансов к торговле и международной дипломатии. Возмущение наиболее направлено на самого Путина.

Еще одно заглавие: «В Буче. История тела одного мужчины на поле боя русского садизма»

Газета «The Los Angeles Times»

Подпись под фото: «ГАЛИНА БОНДАРЬ скучает по 32-летнему сыну Александром на кладбище в Буче на окраине Киева. Ее сын был координатором Сил территориальной обороны, гражданских лиц, умудренных защищать страну».

Заголовок анонс материала: «ПОДДЕРЖКА ПУТИНА: в Германии советские иммигранты вторят заявлениям России о ее вторжении».

Колонка слева: «Украинский портовый город оказался на грани падения

По словам Зеленского, силы Мариуполя сокращаются, но все еще борются. Россия атакует по нескольким направлениям»

Бразилия. Газета «Jornal do Commercio» «Связи, разорванные украинской войной. Жители регионов на границе между Россией и Украиной теряют территориальную и семейную идентичность».

Аргентина. «Diario Democracia»

«Меня, наверное, отправят в иностранный легион, в город под Киевом», – утверждал он. Доброволец будет сражаться в Украине

Это бывший солдат Николас Торрес, который рассказал, почему решил уйти в украинскую армию: «Меня не интересуют внутренние конфликты, а люди и моя идея – иметь возможность помочь каким-либо образом».

Мексика. Газета «EL UNIVERSAL»

«Россия усиливает наступление после затопления своего корабля».

Они сообщают о нападениях в Киеве, Харькове, Львове и Мариуполе; Москва наложила вето на премьер-министра Великобритании

«УКРАИНА ПОД ОГНЕМ»

Российские войска возобновили разрозненные атаки на Киев, Западную Украину и другие регионы страны после потери флагмана своего флота в Черном море.

В столице, Львове, Харькове и Мариуполе произошли взрывы, а президент Украины Владимир Зеленский угрожал возможным прекращением переговоров. Тем временем Кремль запретил въезд премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в отместку за санкции.