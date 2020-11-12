Что говорят о Труханове на российском телевидении накануне выборов в Одессе

На российском телеканале НТВ в контексте второго тура выборов, который пройдет 15 ноября, устроили травлю мэра Одессы Геннадия Труханова, на что обратил внимание политолог Дмитрий Левусь в Facebook.

По его словам, телеканал подыгрывает нардепу-ОПЗЖшнику Николаю Скорику, однако, это не поможет победить на выборах.

“Победа Труханова кажется легкой и очевидной. Дело не только в откровенно слабых позициях Скорика, хотя пока и усиленных откровенно пропагандистским российским телеканалом. Труханов сделал невозможное. Не дал Одессе расколоться. Учитывая же политическое разнообразие и заинтересованность в Одессе энного количества финансово-промышленных групп, надо быть политическим канатоходцем, чтобы пройти и удержать баланс в миллионном городе. Поэтому, для избирателя Труханов закрепил за собой статус некоего одесского “папы”, который и детишек не даст в обиду и обидчика пошлет, куда следует”, – пишет Дмитрий Левусь.

Напомним, уже в это воскресенье пройдет второй тур выборов мэра Одессы. В нем примут участие действующий градоначальник Геннадий Труханов и народный депутат Николай Скорик. Именно эти два кандидата получили наибольший уровень поддержки избирателей по итогам первого тура. Главное о предстоящем голосовании в Одессе – читайте в материале РБК-Украина.

Источник: РБК-Україна