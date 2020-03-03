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Новости Одессы и Одесской области

Чиновники в Одессе намерены бороться со скандальными стройками с помощью карты

Чиновники в Одессе намерены бороться со скандальными стройками с помощью карты

По словам городского головы, так с нахалстроями можно будет легче бороться, обращаться в суд и требовать у государства расширения полномочий местной власти.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания Одесского городского совета.

Как отметил мэр Одессы Геннадий Труханов, городу необходима карта с обозначенными на ней объектами строительства, которые возводят с нарушениями. Таким образом, бороться с незаконными действиями застройщиков станет легче хотя бы на городском уровне. Так им не удастся избежать судебных тяжб с мэрией, считает градоначальник.

– Полномочия ГАСКа должны быть использованы полностью. Сначала отменять всю документацию по всем объектам, затем обращаться в суд. По всем объектам, где имеются факты нарушения или отклонения от проекта, нужно составить карту, – подчеркнул городской глава.

Мэр Одессы в очередной раз напомнил о том, что городской власти не хватает рычагов для борьбы со стихийной застройкой побережья, склонов, да и вообще, с любой незаконной стройкой. Поэтому он будет требовать у государства расширения полномочий местной власти.

– Дали бы полномочия – мы бы остановили. Дайте такие полномочия горсовету, исполкому. Передайте полномочия из Киева и пропишите это на законодательном уровне. Действенного рычага у нас нет, и наши оппоненты это понимают, – отметил Геннадий Труханов.

Фото: timer-odessa.net

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Артем Виноградов
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