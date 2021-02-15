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«Чемодан без ручки»: КП «Парки Одессы» хотят ликвидировать

«Чемодан без ручки»: КП «Парки Одессы» хотят ликвидировать

Мэр Одессы Геннадий Труханов поднял вопрос о ликвидации коммунального предприятия (КП) «Парки Одессы».
Об этом шла речь на сегодняшнем аппаратном совещании в горсовете.

В частности, мэр назвал это КП «чемоданом без ручки, который и выбросить жалко, и тянуть за собой тяжело», а также «неработающей структурой».

«Уборкой, подрезкой деревьев, высадкой цветов в наших парках занимается «Горзелентрест». Праздники, ярмарки и выставки организовывает департамент культуры. А что может КП «Парки Одессы»? Организовать установку торговых точек, помнится. Но мы и так с этим порядок навели», – заявил Труханов.

В свою очередь директор департамента культуры и туризма Татьяна Маркова отметила, что нельзя так просто «аннулировать» «Парки Одессы». Коммунальное предприятие подчиняется не мэрии Одессы, а Минкульту.

«Такие предприятия есть во всех крупных городах Украины. Мы можем насытить наше КП, расширить его функционал», – заверила Маркова.

Напомним, КП «Парки Одессы» было создано в 2014 году путем ликвидации всех КП отдельных парков и объединения их в одном КП «Парки Одессы».

На фото: парк Савицкого. Фото автора

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Мария Котова
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