Чем заменят «социальные» пенсии?

«Социальных» пенсий в Украине скоро не будет. А тем, кому будет не хватать необходимого минимального стажа для начисления выплат, будет выплачиваться не пенсия, а государственная помощь.

Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир сообщил, что украинцы будут иметь право на пенсию при условии наличия 15 лет страхового стажа.

— Минимальный страховой стаж, который дает право на пенсию — 15 лет. Реформа, которая была в 2017 году, привязала пенсионный возраст к страховому стажу. Это вполне логично, что при 35 годах страхового стажа и 15-ти не должна быть одинаковая пенсия, — объяснил Шамбир.

По его словам, граждане, которые не имеют необходимого минимального страхового стажа, при достижении 65 лет смогут рассчитывать на минимальную сумму выплат — специальную помощь.

Начислять ее будет не Пенсионный фонд, а органы социальной защиты населения. Сумма такой помощи будет определяться в размере не менее прожиточного минимума. С 1 июля 2020 года она составляет в Украине 1712 гривен. Данный вид помощи будет предоставляться и мужчинам, и женщинам по достижении 65 лет.

Напомним, в Украине подняли минимальную зарплату и пенсию.