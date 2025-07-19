разбитая лампочка и в ней свеча

Ключевые моменты:

  • В субботу, 19 июля 2025 года, в отдельных районах Одессы отключили свет из-за плановых ремонтных работ;
  • Под отключение попали десятки улиц в зонах Центрального и Северного РЭС;
  • Электроснабжение обещают восстановить до 19:00-20:00.

Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», света не будет по таким адресам:

Центральный РЭС

  • Гранатная, 1-16б;
  • Анны Михайленко, 18-51;
  • Алексея Вадатурского, 79-131;
  • Йозефа Прибика, 7-28Б;
  • Столярского, 4-Г;
  • Ивана Фунтова, 42-54;
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
  • пер. Граничный, 1-15а, 25, 29,35;
  • пер. Малиновский, 7.

Работы продлятся предварительно до 20:00.

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Северный РЭС

  • 4-я Агрономическая, 37-223;
  • Беляевская, 1-9;
  • Каменщиков, 118;
  • Кольцевая, 1-12;
  • Котляревского, 12б;
  • Круговая, 1-36;
  • Крушельницкого, 1-37;
  • Николая Михновского, 3А-63;
  • Болобочана, 1-49;
  • Республиканская, 232, 234, 305, 311, 313;
  • Тарутинская, 1-11;
  • Хаджибейская дорога, 409-507;
  • Хуторская, 1-24а, 81/з_1, 93, 94, 94а, 95г;
  • Цебриковская, 1-13а;
  • Четвертая, 33Г, 33Б;
  • пер. Агрономический, 1-8а;
  • пер. Людмилы Гинзбург, 1-12Б;
  • пер. Килевой, 1-9а;
  • пер. Круговой, 1-13;
  • пер. Крушельницкой, 1-5а;
  • пер. Мастерской, 1-11;
  • пер. Новый, 1-14а.

Работы до 19:00.

  • пер. Оранжерейный, 1-32;
  • пер. Петра Калнышевского, 1-10;
  • пер. Шахтинский, 18-46;
  • пер. Шебелинский, 13-27.

Работы до 20:00.

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