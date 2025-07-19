Ключевые моменты:
- В субботу, 19 июля 2025 года, в отдельных районах Одессы отключили свет из-за плановых ремонтных работ;
- Под отключение попали десятки улиц в зонах Центрального и Северного РЭС;
- Электроснабжение обещают восстановить до 19:00-20:00.
Как сообщает Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно», света не будет по таким адресам:
Центральный РЭС
- Гранатная, 1-16б;
- Анны Михайленко, 18-51;
- Алексея Вадатурского, 79-131;
- Йозефа Прибика, 7-28Б;
- Столярского, 4-Г;
- Ивана Фунтова, 42-54;
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1;
- пер. Граничный, 1-15а, 25, 29,35;
- пер. Малиновский, 7.
Работы продлятся предварительно до 20:00.
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Северный РЭС
- 4-я Агрономическая, 37-223;
- Беляевская, 1-9;
- Каменщиков, 118;
- Кольцевая, 1-12;
- Котляревского, 12б;
- Круговая, 1-36;
- Крушельницкого, 1-37;
- Николая Михновского, 3А-63;
- Болобочана, 1-49;
- Республиканская, 232, 234, 305, 311, 313;
- Тарутинская, 1-11;
- Хаджибейская дорога, 409-507;
- Хуторская, 1-24а, 81/з_1, 93, 94, 94а, 95г;
- Цебриковская, 1-13а;
- Четвертая, 33Г, 33Б;
- пер. Агрономический, 1-8а;
- пер. Людмилы Гинзбург, 1-12Б;
- пер. Килевой, 1-9а;
- пер. Круговой, 1-13;
- пер. Крушельницкой, 1-5а;
- пер. Мастерской, 1-11;
- пер. Новый, 1-14а.
Работы до 19:00.
- пер. Оранжерейный, 1-32;
- пер. Петра Калнышевского, 1-10;
- пер. Шахтинский, 18-46;
- пер. Шебелинский, 13-27.
Работы до 20:00.