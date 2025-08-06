отключение света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в среду, 6 августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Рихтера Святослава 

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Аэродромная, 1,
  • Академическая, 5а,
  • Ангарская, 1-9, 37, 36,
  • Аркаса,
  • Бахчева, 1-36б,
  • Братская, 1-14,
  • Буковинская, 1-7,
  • Героев Змеиного, 26-153,
  • Горизонтальная, 1-60,
  • Дальницкое,
  • Дунайская, 1-21, 32-36,
  • Зерновая, 1-30,
  • Злаковая, 1-31,
  • Зоопарковая, 1-21,
  • Измаильская, 1-25,
  • Курганная, 1-20,
  • Леонтовича, 3-29,
  • Лещенко Петра,
  • Локальная, 1-15,
  • Магистральная,
  • Маковая, 1-78,
  • Миндальная, 4,
  • Нескучная, 1-36а,
  • Огородная, 101,
  • Озерная, 1-13,
  • Олешковская, 1-62б,
  • Острожская, 1-63,
  • Патриотическая,
  • Северная,
  • Санитарная, 1-37а,
  • Среднефонтанская, 4,10,12,14,14а,
  • Солнечная, 4,
  • Сосюры Владимира, 1-75,
  • Ученическая,
  • Черкасская, 1-28,
  • Чумацкая,
  • дорога Фонтанская, 6, 17,19,
  • пл. Старосина, 3,5,7,13,15,15а,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й,
  • Амурский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурный,
  • пер. 1-й Восточный, 2-18,
  • пер. Кинбурнский, 3,4,5,6,9, 8,8а,
  • переулок Вознесенский, 1-26,
  • переулок Гусака-Гусаченко Георгия,
  • переулок Маковый, 2-12,
  • переулок Северный,
  • переулок Проточный, 1 А, 1/корп.1, 3, 5, 8, 13, 15,
  • переулок Халайджогло, 3-9,
  • переулок Хотинский, 6, 12а,19, 24б,
  • переулок Черновицкий, 1-40,
  • просп. Украинских героев, 1-22,
  • шоссе Тираспольское, 39/41, 67-А, 111, 113, 115.   

Работы до 20:00:

  • Вадатурского Алексея, 79-131,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Столярского, 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • пер. Гранатный, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8/корп.1,
  • пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,
  • пер. Малиновский, 7. 

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • Высокая, 1-20,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра, 81, 83, 90А,
  • Коровицкого Профессора, 115-151,
  • Летняя, 23-33, 39, 41,
  • Неждановой, 30в-62а, 117-129,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Светлая, 1-14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Узикова Станислава, 9-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 64а-72,
  • Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23. 

Работы до 20:00:

  • Альпинистов, 1-24,
  • Газовая, 1-21,
  • Каменщиков,
  • Льва Симиренко, 1-57,
  • Республиканская,
  • Хаджибейская дорога,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Нефтяников,
  • пер. 2-й, 3-й Хаджибейский.

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