Ключевые моменты
- Часть Одессы в среду, 6 августа, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Рихтера Святослава
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Аэродромная, 1,
- Академическая, 5а,
- Ангарская, 1-9, 37, 36,
- Аркаса,
- Бахчева, 1-36б,
- Братская, 1-14,
- Буковинская, 1-7,
- Героев Змеиного, 26-153,
- Горизонтальная, 1-60,
- Дальницкое,
- Дунайская, 1-21, 32-36,
- Зерновая, 1-30,
- Злаковая, 1-31,
- Зоопарковая, 1-21,
- Измаильская, 1-25,
- Курганная, 1-20,
- Леонтовича, 3-29,
- Лещенко Петра,
- Локальная, 1-15,
- Магистральная,
- Маковая, 1-78,
- Миндальная, 4,
- Нескучная, 1-36а,
- Огородная, 101,
- Озерная, 1-13,
- Олешковская, 1-62б,
- Острожская, 1-63,
- Патриотическая,
- Северная,
- Санитарная, 1-37а,
- Среднефонтанская, 4,10,12,14,14а,
- Солнечная, 4,
- Сосюры Владимира, 1-75,
- Ученическая,
- Черкасская, 1-28,
- Чумацкая,
- дорога Фонтанская, 6, 17,19,
- пл. Старосина, 3,5,7,13,15,15а,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й,
- Амурский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурный,
- пер. 1-й Восточный, 2-18,
- пер. Кинбурнский, 3,4,5,6,9, 8,8а,
- переулок Вознесенский, 1-26,
- переулок Гусака-Гусаченко Георгия,
- переулок Маковый, 2-12,
- переулок Северный,
- переулок Проточный, 1 А, 1/корп.1, 3, 5, 8, 13, 15,
- переулок Халайджогло, 3-9,
- переулок Хотинский, 6, 12а,19, 24б,
- переулок Черновицкий, 1-40,
- просп. Украинских героев, 1-22,
- шоссе Тираспольское, 39/41, 67-А, 111, 113, 115.
Работы до 20:00:
- Вадатурского Алексея, 79-131,
- Гранатная, 1-16б,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Столярского, 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- пер. Гранатный, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8/корп.1,
- пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,
- пер. Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- Высокая, 1-20,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра, 81, 83, 90А,
- Коровицкого Профессора, 115-151,
- Летняя, 23-33, 39, 41,
- Неждановой, 30в-62а, 117-129,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Светлая, 1-14,
- Сергея Ядова, 58,
- Узикова Станислава, 9-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 64а-72,
- Шполянская, 74, 76, 107, 109, 117, 119,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. Ионы Атаманского, 1-15,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Работы до 20:00:
- Альпинистов, 1-24,
- Газовая, 1-21,
- Каменщиков,
- Льва Симиренко, 1-57,
- Республиканская,
- Хаджибейская дорога,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Нефтяников,
- пер. 2-й, 3-й Хаджибейский.