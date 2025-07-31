Отключения света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в четверг, 31 июля, осталась без света. 
  • Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Список адресов, по которым нет света сегодня и продолжительность отключений.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1 линия Вильямса, 43, д.19/1;
  • Березанская, 3/корп.12. 

Работы до 19:00:

  • Дача Ковалевского, 72-136А,
  • Инглези, 8,10,10/корп.2;
  • Космонавтов, 29-33,
  • Максишко Дениса, 28-38Б,
  • Садовского, 1-47Б,
  • Саксаганского, 1-35,
  • Чикаленко Евгения, 17-33а,
  • дорога Люстдорфская, 68, 170, 170А;
  • Марии Демченко. 5-я Линия, 30,38;
  • Марии Демченко 6-я Линия, 38;
  • переулок 1-й Амундсена, 1-24б,
  • переулок 2-й Амундсена, 1-34а, 60а;
  • переулок 3-й Амундсена, 6/9-6/корп.13,
  • переулок Амундсена, 2/корп.4,
  • переулок Вильямса, 2-21,
  • переулок Водный, 1-21. 

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Авиационная, 1,1/корп.5,
  • Бойчука Михаила, 50-75А,
  • Болгарская, 35-70,
  • Болтенко Михаила, 34-60,
  • Бреуса Якова, 26-61/корп.9,
  • Вадатурского Алексея, 66-131,
  • Весенний, 4-41,
  • Глиняная, 27-48,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Гранитная, 1-26,
  • Добровольцев, 10/корп.3, 4,
  • Ефимова, 2-49,
  • Запорожская, 20-32 а,
  • Зоопарковая, 12,
  • Ивана Фунтового, 8,
  • Лип Ивана и Юрия, 50А,
  • Живописная, 15-22Е,
  • Мечникова, 2/1,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Могильницкой Галины, 2,4А,5,9;
  • Перовской Софии, 27-48,
  • Пишенина Ф., 8-59,
  • Поездная, 5,5а,6;
  • Прибика Йозефа,7-28Б,
  • Рихтера Святослава, 148_А,
  • Руставели Шота, 23А-3/КОРП.1,
  • Складская, 2,2/4;
  • Старицкого, 12,
  • Старицкого, 20/корп.1, 2;
  • Столярского, 4-Г,
  • Тимошенко Александра, 39-42,
  • Фигнер Веры, 11-26,
  • Фунтового Ивана, 1-54,
  • Черновола Вячеслава, 7,
  • дорога Люстдорфская, 2Б,4Б,4В;
  • переулок Герцена, 3а-11,51;
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-35,
  • ул. Косовская, 3-8,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Парашютный, 1а-8б,
  • переулок Рекордный, 1-7/корп.1. 

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • 2-я линия на жилмассиве, 12;
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 6-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Конноармейская, 1,1а;
  • Котляревского, 1-23,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Кузнецова Капитана, 3-14,
  • Малая Садовая, 2-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Похыла, 1-174,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штилевая, 2-118,/а_с,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. Гинзбург Людмилы, 5-43,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7;
  • переулок Оранжерейный, 18а-43а,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11,11А, 12,20;
  • просп. Князя Владимира Великого, 52. 

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