Ключевые моменты
- Часть Одессы в четверг, 31 июля, осталась без света.
- Причиной отсутствия электроэнергии являются плановые ремонтные работы энергетиков.
- Список адресов, по которым нет света сегодня и продолжительность отключений.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- 1 линия Вильямса, 43, д.19/1;
- Березанская, 3/корп.12.
Работы до 19:00:
- Дача Ковалевского, 72-136А,
- Инглези, 8,10,10/корп.2;
- Космонавтов, 29-33,
- Максишко Дениса, 28-38Б,
- Садовского, 1-47Б,
- Саксаганского, 1-35,
- Чикаленко Евгения, 17-33а,
- дорога Люстдорфская, 68, 170, 170А;
- Марии Демченко. 5-я Линия, 30,38;
- Марии Демченко 6-я Линия, 38;
- переулок 1-й Амундсена, 1-24б,
- переулок 2-й Амундсена, 1-34а, 60а;
- переулок 3-й Амундсена, 6/9-6/корп.13,
- переулок Амундсена, 2/корп.4,
- переулок Вильямса, 2-21,
- переулок Водный, 1-21.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Авиационная, 1,1/корп.5,
- Бойчука Михаила, 50-75А,
- Болгарская, 35-70,
- Болтенко Михаила, 34-60,
- Бреуса Якова, 26-61/корп.9,
- Вадатурского Алексея, 66-131,
- Весенний, 4-41,
- Глиняная, 27-48,
- Гранатная, 1-16б,
- Гранитная, 1-26,
- Добровольцев, 10/корп.3, 4,
- Ефимова, 2-49,
- Запорожская, 20-32 а,
- Зоопарковая, 12,
- Ивана Фунтового, 8,
- Лип Ивана и Юрия, 50А,
- Живописная, 15-22Е,
- Мечникова, 2/1,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Могильницкой Галины, 2,4А,5,9;
- Перовской Софии, 27-48,
- Пишенина Ф., 8-59,
- Поездная, 5,5а,6;
- Прибика Йозефа,7-28Б,
- Рихтера Святослава, 148_А,
- Руставели Шота, 23А-3/КОРП.1,
- Складская, 2,2/4;
- Старицкого, 12,
- Старицкого, 20/корп.1, 2;
- Столярского, 4-Г,
- Тимошенко Александра, 39-42,
- Фигнер Веры, 11-26,
- Фунтового Ивана, 1-54,
- Черновола Вячеслава, 7,
- дорога Люстдорфская, 2Б,4Б,4В;
- переулок Герцена, 3а-11,51;
- переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1-35,
- ул. Косовская, 3-8,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Парашютный, 1а-8б,
- переулок Рекордный, 1-7/корп.1.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- 2-я линия на жилмассиве, 12;
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 6-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Донецкая, 1/1-25,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Конноармейская, 1,1а;
- Котляревского, 1-23,
- Кошица Александра, 1-69,
- Кузнецова Капитана, 3-14,
- Малая Садовая, 2-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Похыла, 1-174,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилевая, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. Гинзбург Людмилы, 5-43,
- пер. Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3,3а,5,7;
- переулок Оранжерейный, 18а-43а,
- ул. Украинки Леси, 10, 11,11А, 12,20;
- просп. Князя Владимира Великого, 52.