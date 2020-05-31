Цена на газ стала еще меньше: сколько заплатят одесситы за май?

В мае оптовая цена на природный газ снизилась. При этом с начала года цена на газ для населения упала на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – на 62%.

Сколько жители Одессы заплатят за голубое топливо, потребленное в мае, рассказали в компании «Одессагаз-Поставка».

Почему упала стоимость газа?

В мае 2020 года оптовая цена на газ (с учетом НДС) составила 2,45677 грн./м³. Стоимость голубого топлива была рассчитана по методике, прописанной Постановлением Кабинета министров Украины №17 от 24 января 2020 года*. В частности, оптовую цену на газ определяют согласно фактическим биржевым торгам, которые происходили с 1-го по 22-е число текущего месяца.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе на природный газ. По данным аналитиков компании, в мае стоимость газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где накоплен фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд. кубометров.

О цене для жителей Одесского региона

Как известно, розничные цены на природный газ для населения отличаются в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Кроме этого, на цену в регионе влияет надбавка, которую облгазы устанавливают самостоятельно.

Так, для жителей Одесской области стоимость голубого топлива в мае установлена на уровне 2,94813 грн./м³. По сравнению с предыдущим месяцем, когда цена составляла 3,71230 грн./м³.

В июне потребители по-прежнему получат два счета за май: один — за газ, второй — за его доставку. Напомним, стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально в зависимости от количества потребленного топлива за прошлый год.

* «О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» №17 от 24 января 2020 года.

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