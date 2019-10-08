Буйневич: школ с русским языком обучения в Одессе нет, но классы для нацменьшинств останутся

Официальный язык обучения в школах города – украинский. Но несмотря на это, родители учеников могут выбрать язык обучения с 1-го по 4-й класс в школах Одессы. В дальнейшем, для второй школьной ступени, можно будет выбрать язык обучения коренных народов Украины, но законом эти народы пока что не определены.

Об этом сообщила Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич на брифинге после аппаратного совещания.

По её словам, родители и их дети, относящиеся к национальным меньшинствам Украины, имеют право выбрать язык обучения в школе первой ступени (с 1-го по 4-й класс). И эта норма остается и будет действовать в дальнейшем, в частности, в Одессе.

«У родителей, которые приводят детей в первый класс, есть возможность выбрать в украинской школе другой язык обучения с первого по четвертый класс. При этом, в конечном положении закона Украины четко написано, что те дети, которые поступили в школу до 1 сентября 2018 года, будут продолжать обучаться по старым правилам», – рассказала чиновница.

Из её слов следует, что ученики, которые начали обучение в школах Украины до сентября 2018 года, будут обучаться и дальше на том языке, на котором начали обучение. А вот поступившие в школу с сентября 2018 года смогут выбрать язык только для первых четырех классов, а в старшей школе – только украинский.

«В законе также прописано, что языком обучения в школе второй ступени может быть язык коренных народов Украины. Но закон о коренных народах все ещё не принят, есть только законопроект. За время осуществления закона об образовании, мы уверены, что закон о коренных народах Украины вступит в силу, и уже от этого будем отталкиваться», – сказала директор департамента.

По её информации, на сегодняшний день русский язык обучения в одесских школах выбрали 10% учащихся первых классов. Других языков нацменьшинств родители не выбирали, но в Одессе и нет физической возможности обеспечить это. Исключением является болгарский, на котором ведутся отдельные уроки в школе №31 – для нее педагогов предоставила Болгария.

Фото: 7 канал