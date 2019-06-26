fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Борьба за голоса избирателей: Мураев хочет дебатов с Бойко

Один лидер политической партии, бывший кандидат в президенты, вызвал другого партийного лидера, тоже бывшего кандидата в президенты, на дебаты.

Когда речь идет о борьбе за голоса избирателей, то дебаты между политическими силами и кандидатами являются одним из самых действенных методов. Особенно, если проводящие между собой дебаты политики “сражаются” на одном и том же электоральном поле – так как если идеологии и электорат политиков принципиально разные, то переубедить “чужих” избирателей невероятно сложно. А вот если идеология и избиратели “схожие” – то как раз дебаты и могут привести к результату в виде перетекания избирателей от одной партии к другой.

Вот и сейчас представитель “Оппоблока” Евгений Мураев вызвал на дебаты лидера “Оппозиционной платформы За Життя” Юрия Бойко со словами “я знаю, чего вы боитесь до дрожи”.

“И это не “вышки Бойко”. В этом деле вы и генпрокурор Луценко цинично переложили вину на своих подчиненных. Вы боитесь правды. Правды о вашем сговоре в Вене, который сделал Порошенко президентом. Сейчас вы отдали его подельникам половину вашего партийного списка.” – заявил Мураев в видеообращении, добавив, что общество ждет ответов на эти и другие вопросы.

Для дебатов Бойко предложили выбрать любое время, любой телеканал, дав срок на раздумья в одну неделю.

Источник: Южный курьер

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить