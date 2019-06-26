Борьба за голоса избирателей: Мураев хочет дебатов с Бойко

Один лидер политической партии, бывший кандидат в президенты, вызвал другого партийного лидера, тоже бывшего кандидата в президенты, на дебаты.

Когда речь идет о борьбе за голоса избирателей, то дебаты между политическими силами и кандидатами являются одним из самых действенных методов. Особенно, если проводящие между собой дебаты политики “сражаются” на одном и том же электоральном поле – так как если идеологии и электорат политиков принципиально разные, то переубедить “чужих” избирателей невероятно сложно. А вот если идеология и избиратели “схожие” – то как раз дебаты и могут привести к результату в виде перетекания избирателей от одной партии к другой.

Вот и сейчас представитель “Оппоблока” Евгений Мураев вызвал на дебаты лидера “Оппозиционной платформы За Життя” Юрия Бойко со словами “я знаю, чего вы боитесь до дрожи”.

“И это не “вышки Бойко”. В этом деле вы и генпрокурор Луценко цинично переложили вину на своих подчиненных. Вы боитесь правды. Правды о вашем сговоре в Вене, который сделал Порошенко президентом. Сейчас вы отдали его подельникам половину вашего партийного списка.” – заявил Мураев в видеообращении, добавив, что общество ждет ответов на эти и другие вопросы.

Для дебатов Бойко предложили выбрать любое время, любой телеканал, дав срок на раздумья в одну неделю.

Источник: Южный курьер