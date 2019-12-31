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Новости Одессы и Одесской области

Большинство украинцев встретят Новый год дома

Большинство украинцев встретят Новый год дома

67% украинцев проведут новогоднюю ночь дома, 16,5% – в гостях, у друзей или родственников.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова.

Еще не решили, где встречать Новый год, 6,3% опрошенных.

3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше – 2,6% опрошенных – в публичном заведении.

0,6% проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же – за границей.

0,5% опрошенных сказали, что будут в новогоднюю ночь ” в “кругу” интернета”.

Другие варианты ответов назвали 0,4% украинцев.

Исследование проводилось  13-18 декабря во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет.

Фото: 1zoom.me

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