Болото на детской площадке и покосившийся столб: одессит пожаловался на проблему благоустройства двора

Житель Малиновского района обратился к властям с жалобой о состоянии двора, в котором он проживает. Он также пригласил в гости главу Малиновской районной администрации, чтобы тот на все взглянул своими глазами.

Несколько дней назад житель улицы Академика Филатова, 86 Глеб Скакун оставил заявку в Едином центре обращений граждан Одесского горсовета. По его словам, придомовая территория находится в плачевном состоянии.

«Листву не убирают должным образом, сухие ветки на тополях не спиливают, два месяца назад проводили ремонтные работы по установке канализации школы, которая находится напротив дома. Раскопать-раскопали, а закопать и выровнять ума не хватило», – написал в обращении Глеб Скакун.

Из-за грязи, по словам одессита, нельзя пройти к детской площадке.

«Можно увидеть на фотографии, какая у нас прекрасная детская площадка. Жаль, что дети до нее дойти не могут, потому что будут по уши в болоте», – сетует Глеб Скакун.

Однако, это еще не все: помимо грязи, не спиленных веток и листьев, во дворе бетонный столб стоит, опасно наклонившись.

Автор назвал двор «образцово-показательным» в Малиновском районе и пригласил главу местной райадминистрации Евгения Омельчука посмотреть на его состояние.

В итоге к решению проблемы двора по адресу Академика Филатова, 86 подключилось три организации: КП «ЖКС«Черемушки», ПАТ «Одесаоблэнерго» и Департамент архитектуры и градостроения Одесского городского совета. На данный момент исполнители готовят ответ.

Фото: Единый центр обращений граждан

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