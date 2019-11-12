Болото на детской площадке и покосившийся столб: одессит пожаловался на проблему благоустройства двора

Житель Малиновского района обратился к властям с жалобой о состоянии двора, в котором он проживает. Он также пригласил в гости главу Малиновской районной администрации, чтобы тот на все взглянул своими глазами.
Несколько дней назад житель улицы Академика Филатова, 86 Глеб Скакун оставил заявку в Едином центре обращений граждан Одесского горсовета. По его словам, придомовая территория находится в плачевном состоянии.
«Листву не убирают должным образом, сухие ветки на тополях не спиливают, два месяца назад проводили ремонтные работы по установке канализации школы, которая находится напротив дома. Раскопать-раскопали, а закопать и выровнять ума не хватило», – написал в обращении Глеб Скакун.
Из-за грязи, по словам одессита, нельзя пройти к детской площадке.
«Можно увидеть на фотографии, какая у нас прекрасная детская площадка. Жаль, что дети до нее дойти не могут, потому что будут по уши в болоте», – сетует Глеб Скакун.
Однако, это еще не все: помимо грязи, не спиленных веток и листьев, во дворе бетонный столб стоит, опасно наклонившись.
Автор назвал двор «образцово-показательным» в Малиновском районе и пригласил главу местной райадминистрации Евгения Омельчука посмотреть на его состояние.
В итоге к решению проблемы двора по адресу Академика Филатова, 86 подключилось три организации: КП «ЖКС«Черемушки», ПАТ «Одесаоблэнерго» и Департамент архитектуры и градостроения Одесского городского совета. На данный момент исполнители готовят ответ.
Фото: Единый центр обращений граждан