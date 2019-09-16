Более 3 тысяч спортсменов пробежали марафон по улицам Одессы

Город отметил День физкультуры и спорта международным легкоатлетическим полумарафоном.

Основная дистанция составила Odesa Half Marathon-2019 21 километр, сообщают организаторы. В забегах приняли участие почти 3 300 спортсменов из более чем 20-ти стран мира: Украины, Беларуси, Молдовы, Турции, Польши, Финляндии, Норвегии, Франции, Ирландии, Германии, Португалии, Нидерландов, Великобритании, США и других государств.

Полумарафон стартовал от памятника Дюку де Ришелье, продолжился по исторической части Одессы, Трассе здоровья, через набережные Ланжерона и Аркадии.

Победителем среди мужчин на основной дистанции стал Александр Матвийчук. Он преодолел дистанцию за 01:06:26, тем самым установив новый рекорд. На две секунды позже прибежал Павел Верецкий (01:06:28), а бронза досталась Николаю Мевше (01:06:56).

Среди женщин первой основную дистанцию преодолела Валентина Килярская за 01:19:56. Второе место заняла Кристина Богомягкова (01:20:36) и третье – Оксана Оксенюк (01:21:13). 1 / 7 Все участники Полумарафона получили эксклюзивные медали с Воронцовским маяком.

Призовой фонд в этом году составил 124 тыс. грн.

Фото: odesahalfmarathon.org