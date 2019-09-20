Близ одесского «Привоза» нашли брошенную детскую коляску с малышом

Находку обнаружили в два часа ночи местные жители на улице Пантелеймоновской и сообщили оперативникам.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции в Одесской области.

Приехав на вызов, полицейские увидели маленького мальчика в коляске. На вид ребенку — около двух годиков. Рядом лежали детские вещи.

Как сообщили очевидцы, они видели, как малыша оставила женщина, она выглядела изрядно выпившей. По словам свидетелей, дама просто бросила ребенка на улице и ушла в неизвестном направлении.

Мальчик был напуган, замерз и плакал. Правоохранители переодели его, успокоили и забрали в машину, чтобы согреть.

После малыша передали группе по противодействию домашнему насилию. Полиция ищет родителей и выясняет, как мальчик оказался один на улице.

Фото: Патрульная полиция в Одесской области