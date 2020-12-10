Бюджет Одессы будут принимать в конце декабря: дата рассмотрения и основные показатели

На сессии планируется рассмотреть и утвердить бюджет Одессы на 2021 год, сказано в сообщении на сайте мэрии.

Проект решения о бюджете Одессы предусматривает, что доходы бюджета в 2021 году составят 10 миллиардов 467 млн грн (общий фонд — 10 млрд 155 млн, специальный — 312,2 млн грн (в т.ч. бюджет развития 130 млн грн).

Основные показатели – на слайдах ниже. Их опубликовала в “Фейсбуке” депутат горсовета Одессы Лилия Леонидова.