Новости Одессы и Одесской области

Бюджет Одессы будут принимать в конце декабря: дата рассмотрения и основные показатели

Бюджет Одессы будут принимать в конце декабря: дата рассмотрения и основные показатели

Городской совет 23 декабря соберется на очередное пленарное заседание. 

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На сессии планируется рассмотреть и утвердить бюджет Одессы на 2021 год, сказано в сообщении на сайте мэрии.

Проект решения о бюджете Одессы предусматривает, что доходы бюджета в 2021 году составят 10 миллиардов 467 млн грн (общий фонд — 10 млрд 155 млн, специальный — 312,2 млн грн (в т.ч. бюджет развития 130 млн грн).

Основные показатели – на слайдах ниже. Их опубликовала в “Фейсбуке” депутат горсовета Одессы Лилия Леонидова.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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