Безопасность под вопросом: из-за чего под Одессой закрыли детский сад

Опасения сотрудников ГСЧС вызвало детское учреждение №1 в поселке Лиманское, что в Раздельнянском районе.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

В детсаду еще в прошлом году во время проверки обнаружили многочисленные нарушения пожарной безопасности. Там не нашли пожарной сигнализации, а огнетушители оказались просроченными.

В садике не обработали специальным веществом деревянные конструкции.

Более того, помещение отапливали самодельным оборудованием.

Тогда ГСЧС подал на администрацию заведения в суд. В итоге Одесский административный суд принял решение приостановить деятельность детсада до тех пор, пока там не устранят все нарушения.

Впрочем, руководство учреждения может обжаловать это решение, подав на апелляцию.

Фото: i2.wp.com