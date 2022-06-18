Бесплатные события Одессы 18-19 июня: чем заняться на выходных?

Афиша Одессы: бесплатные события 13-16 июня В Одессе – жара. Но помним, что на море в этом году нельзя. Поэтому вместо пляжной жизни нам остается наслаждаться жизнью культурной. А она на этой неделе очень интересная. Так что ходите на выставки, смотрите онлайн показы представлений, слушайте интересные лекции – наша подборка именно для того, чтобы разнообразить ваш досуг. ПОДРОБНЕЕ

Гашение новой марки и театральный фестиваль онлайн: бесплатные события Одессы 10-12 июня Как давно вы были на фестивале? Мы предлагаем вам заполнить этот пробел. Ведь на днях вы можете побывать, хотя бы и виртуально на фестивале фильмов для детей и на театральном фестивале «Мельпомена Таврии», показы которого состоятся в других городах Украины и Европы, а также онлайн. Именно к ним мы предлагаем вам приобщиться. ПОДРОБНЕЕ

Бесплатные события Одессы 7-9 июня Лето… И так хочется на пляж… Но нельзя. Итак, ловите события, которые отвлекут ваши мысли от моря. ПОДРОБНЕЕ