Бесплатные события Одессы 18-19 июня: чем заняться на выходных?

Поют – все. Эти выходные можно назвать певческими, ведь наконец-то открыли свои двери для зрителей одесские музыкальные театры – Оперный и Музыкальной комедии. Еще среди бесплатных событий города вы найдете музыку на любой вкус – от органного барокко до современных рок-композиций и старого доброго джаза. Итак, приходите и пойте вместе с городом!
Что: Благотворительный концерт «Мое бессмертие, моя любовь»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 18 июня, 14:00
Что: Джаз на балконе
Где: Александровский проспект, Книжка
Когда: 18 июня, 14:00
Что: Концерт «От BAROCCO до современности»
Где: Екатерининская, 33/1, Собор Успения Пресвятой Девы Марии
Когда: 18 июня, 14:00
Благотворительный взнос
Что: Спектакль «Вся чешская история», театр г. Чешский Крумлов (Чехия)
Где: онлайн
Когда: 18 июня, 20:00
Что: Благотворительный концерт в поддержку ВСУ
Где: онлайн
Когда: 19 июня, 17:30.