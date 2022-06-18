Новости Одессы и Одесской области

Бесплатные события Одессы 18-19 июня: чем заняться на выходных?

Бесплатные события Одессы 18-19 июня: чем заняться на выходных?

Поют – все. Эти выходные можно назвать певческими, ведь наконец-то открыли свои двери для зрителей одесские музыкальные театры – Оперный и Музыкальной комедии. Еще среди бесплатных событий города вы найдете музыку на любой вкус – от органного барокко до современных рок-композиций и старого доброго джаза. Итак, приходите и пойте вместе с городом!

Что: Благотворительный концерт «Мое бессмертие, моя любовь»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 18 июня, 14:00

 

Что: Джаз на балконе

Где: Александровский проспект, Книжка

Когда: 18 июня, 14:00

 

Что: Концерт «От BAROCCO до современности»

Где: Екатерининская, 33/1, Собор Успения Пресвятой Девы Марии

Когда: 18 июня, 14:00

Благотворительный взнос

 

Что: Спектакль «Вся чешская история», театр г. Чешский Крумлов (Чехия)

Где: онлайн

Когда: 18 июня, 20:00

 

Что: Благотворительный концерт в поддержку ВСУ

Где: онлайн

Когда: 19 июня, 17:30.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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