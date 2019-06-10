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Новости Одессы и Одесской области

Балансируя “на грани”. Экстремал гулял по перилам Тещиного моста

Балансируя “на грани”. Экстремал гулял по перилам Тещиного моста

В воскресенье вечером одесситы наблюдали за молодым человеком, который прогуливался по перилам Тещиного моста.

«Подвиг» экстремала (или безумца?) зафиксировал на фото и выложил в ФБ Денис Баль. Очевидец говорит, что таким образом юноша прошел весь мост. К счастью, все закончилось без ЧП, которые случаются на этом месте довольно часто.

Отметим, что такие прогулки, увы, не редкость. В сети можно найти многочисленные ролики паркурщиков (любителей преодолевать препятствия в городских условиях), которые демонстрируют свои способности, не пользуясь никакой страховкой. Известны случаи, когда молодые люди таким образом признаются в любви своим девушкам, совершая якобы героический поступок. Или, проигрывая спор, подтягиваются на перекладинах моста. В конце 90-х – начале 2000-х на мосту периодически устанавливали роупджампинг, и с моста мог прыгнуть каждый желающий. Правда, опасный аттракцион вскоре убрали.

Напомним, что высота Тещиного моста над Военным спуском – 30 м. Изначально перила на нем были чуть выше метра. В 80-е их “дорастили” до нынешнего размера.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
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ПРОФИЛЬ

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