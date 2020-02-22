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Новости Одессы и Одесской области

Автопарк электротранспорта Одессы пополнится шестью новыми трамваями “Одиссей”

Автопарк электротранспорта Одессы пополнится шестью новыми трамваями “Одиссей”

В Одессе собираются обзавестись еще пятью односекционными «Одессеями» и одним трехсекционным «Одиссеем-Макс». КП «ОГЭТ» уже объявило тендер на закупку шести кузовов для трамвайных вагонов.

В тексте тендерного документа от КП «Одесгорэлектротранс» в системе госзакупок «Prozorro»  указано, что предприятию необходимы пять корпусов односекционного «Одиссея» и один корпус трехсекционного «Одиссея-Макс».

В «ОГЭТ» хотят, чтобы кузовы были идентичны рабочим трамваям подобного типа. Об этом свидетельствует техзадание: оборудовать корпуса передними и задними «масками» с остеклением. Также представлен чертеж лицевой и задней части трамвая «Одиссей».

Такой заказ обойдется городу в 47 миллионов 100 тысяч гривен. Конечный срок подачи заявок на тендер – 21 марта, а сами торги состоятся 27 апреля.

После этого у победителя будет 180 дней для выполнения заказа. Так, выходит, что к концу ноября автопарк общественного транспорта КП «ОГЭТ» пополнится шестью новыми «Одиссеями».

Фото: i.ytimg.com

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Артем Виноградов
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