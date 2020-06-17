Аварийные отключения воды в центральной части и в районе Дачи Ковалевского города Одесса 18 июня 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене запорной арматуры
В связи с чем, 18 июня 2020 года с 10:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Дача Ковалевского;
- Маячный пер;
- Монастырский пер;
- 1-й, 2-й пер. Амундсена;
- Академика Вильямса, 2-38; 1-31;
- пер. Рулевой;
- пер. Панченко;
- Рыбачья балка;
Центр города:
- Ришельевская, 5-25;
- Пушкинская, 6-24;
- Жуковского, 9-33; 10-20;
- Греческая, 10-16;
- Польская;
- Польский спуск;
- Дерибасовская, 1-9; 2-12;
- Бунина, 9-21; 10-18;
- Ланжероновская, 7-13;
- Еврейская, 12-24; 13-17, 36.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)