Аварийные отключения воды в центральной части и в районе Дачи Ковалевского города Одесса 18 июня 2020 года

Аварийное отключение воды в Приморском районе Одессы 15 июня 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка магистрального водопровода диаметром 200 мм ПОДРОБНЕЕ