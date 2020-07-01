Новости Одессы и Одесской области

Аварийное отключение воды в ж/м «Котовского», «Лузановка» г.Одесса и части Лиманского района в ночь на 3 июля 2020 года

Аварийное отключение воды в ж/м «Котовского», «Лузановка» г.Одесса и части Лиманского района в ночь на 3 июля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по переключению вновь проложенного водовода диаметром 1000 мм

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В связи с чем, с 23:00 02 июля до 08:00 03 июля 2020 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

  • ж/м Котовского,
  • ж/м Лузановка,
  • 21-й км Старокиевского шоссе.
  • пос. Шевченко,
  • с. Крыжановка,
  • с. Лески,
  • с. Фонтанка,
  • с. Александровка,
  • с. Новая Дофиновка,
  • пгт. Черноморское-1,2,
  • с. Корсунцы,
  • с. Ильичевка,
  • с. Вапнярка,
  • с. Красноселка,
  • с. Свердлово,
  • с. Светлое,
  • с. Визирка,
  • порт «Южный»,
  • с. Сычавка,
  • ТРЦ «Ривьера»,
  • ОДО «Интерхим»,
  • Кулиндоровский промузел,
  • ООО «Дельта-Вильмар».

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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