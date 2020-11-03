Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 4 ноября 2020 года

Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 2 ноября 2020 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене запорных арматур диаметром 300 мм и 500 мм по адресу ул. Добровольского, 90 ПОДРОБНЕЕ

«Инфоксводоканал» обновляет водовод на Затоку и Каролино-Бугаз Сотрудники «Инфоксводоканала» проводят замену одного из важнейших водоводов в Одесской области, который подает воду нескольким десяткам тысяч потребителей. От него получают воду курорты Затока и Каролино-Бугаз, Овидиополь, Маяки, Надлиманское, Калаглия, Роксоланы и Николаевка. ПОДРОБНЕЕ

«Инфоксводоканал» обновил водопровод и пожарные гидранты на улице Семена Палия В рамках масштабной замены устаревших сетей и оборудования, специалисты компании на днях завершили обновление аварийных участков водопровода на одной из оживленных улиц Одессы — Семена Палия. ПОДРОБНЕЕ