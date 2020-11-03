Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 4 ноября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, О необходимости проведения ремонтных работ по замене запорных арматур 200 мм и 300 мм
В связи с чем, 4 ноября 2020 года с 09:00 до 24:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Крымская, 72, 72а, 74, 80, 82, 84,
- Крымская 80а (ООШ №15),
- Генерала Бочарова, 23, 27, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 55,
- Академика Заболотного, 28, 30-52, 38а (лицей №24), 46 (Дет.сад №287),
- Семена Палия, 98, 100, 108, 118,
- Керченская, 188.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)