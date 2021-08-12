Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 12 августа 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по ремонту магистрального водопровода диаметром 300 мм.
В связи с чем, 12 июля 2021 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Жолио Кюри, 60,
- Курская, 161, 161/1,
- Воронежская,
- Тульская (Суворовский),
- Орловская, 47-59, 44-54,
- 29-я Линия,
- 30-я Линия,
- 31-я Линия,
- 32-я Линия.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)