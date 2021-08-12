Аварийное отключение воды в Суворовском районе Одессы 12 августа 2021 года

В августе в Одессе зацветет акация — в ярких фестивальных тонах Конечно, белая акация у нас зацветает в мае-июне. Но мы же в Одессе, где возможно все, и даже цветение Белой акации в августе! А посему готовьтесь к радости и улыбкам: традиционный (уже пятый!) фестиваль, который проводит Одесский академический театра музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК), расцветет всей палитрой счастливых красок в Летнем саду Горсада 20 августа. ПОДРОБНЕЕ

Революция ЖКХ по-одесски: кто заплатит за капремонт многоэтажки? В Одессе разработали программу развития жилищно-коммунального хозяйства на ближайшие несколько лет. Отдельным ее пунктом станет модель софинансирования капитального ремонта многоквартирных домов. ПОДРОБНЕЕ