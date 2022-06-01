Аварийное отключение воды в районе проспекта Шевченко города Одесса 2 июня 2022 года

Одесситов снова атакуют фейками Друзья, немного отдохнули от провокаций и снова очередные фейки! Соцсетями и группами Viber, Telegram начала распространяться недостоверная информация о якобы масштабных отключениях воды. ПОДРОБНЕЕ

Внимание! Питьевая вода в Одессе безопасна Дорогие земляки! По городу продолжает распространяться фейковая информация о якобы недостаточной степени очистки воды из-за нехватки реагентов. ПОДРОБНЕЕ