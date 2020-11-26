Аварийное отключение воды в районе Молодой гвардии Суворовского района Одессы 27 ноября 2020 года

«Инфоксводоканал» устанавливает водомеры с дистанционной передачей данных Компания «Инфоксводоканал» продолжает развивать онлайн сервисы и услуги дистанционного обслуживания. В условиях пандемии это особенно актуально, поскольку цифровые технологии позволяют беречь здоровье потребителей и сотрудников предприятия. ПОДРОБНЕЕ

Порядка 40 тысяч одесситов платят за воду в 1 клик не выходя из дома Во время пандемии все более востребованными становятся онлайн сервисы и дистанционные услуги. Чтобы потребители не рисковали своим здоровьем в очередях в кассы банков или терминалы, “Инфоксводоканал” с начала карантина внедрил новый сервис оплаты за воду в один клик. ПОДРОБНЕЕ