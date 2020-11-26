Аварийное отключение воды в районе Молодой гвардии Суворовского района Одессы 27 ноября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 150 мм и участка магистрального водопровода диаметром 150 мм
В связи с чем, 27 ноября 2020 года с 09:00 до 19:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Южная дорога, 2-62,
- садоводчество «Приморье»,
- 1-я – 6-я Садовая,
- Молодогвардейская,
- Большая Садовая,
- Малая Садовая,
- УДЦ «Молодая гвардия»,
- детский центр «Чайка».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)