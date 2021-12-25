Аварийное отключение воды в районе Люстдорфской дороги города Одесса 28 декабря 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ на водоводе диаметром 600 мм.
В связи с чем, 28 декабря 2021 года с 09:00 до 19:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 3-33,
- Багрицкого,
- Кропивницкого.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)