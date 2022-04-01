Аварийное отключение воды в районе Бугаевки города Одесса 4 апреля 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене участка водопровода диаметром 300 мм
В связи с чем, 4 апреля 2022 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Бабеля,
- Средняя, 62-66, 83-В, 83/4, 83/2,
- Дальницкая,
- Бугаевская,
- Колоническая,
- Виноградный пер.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)