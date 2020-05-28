Аварийное отключение воды в районе Бугаевки города Одесса 1 июня 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на территории ВНС «Столбовая».
В связи с чем, 1 июня 2020 года с 09:00 до 17:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Дальницкая,
- Колоническая,
- Новикова,
- В.Стуса,
- Виноградный пер.,
- Бабеля,
- Бугаевская,
- Строганова,
- Столбовая,
- О.Вишни,
- Иоганна Гена,
- Танкистов,
- Желябова,
- Радужная,
- Выездная,
- Степная.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)