Аварийное отключение воды в районе Адмиральского проспекта Одессы 11 февраля 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене запорной арматуры диаметром 150 мм
В связи с чем, 11 февраля 2021 года с 09:00 до 21:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Гераневая,
- Героев Пограничников,
- Шклярука,
- Адмиральский проспект, 19-35.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)