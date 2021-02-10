Аварийное отключение воды в районе Адмиральского проспекта Одессы 11 февраля 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» напоминает об изменении тарифов с 01 января 2021 года Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее – Комиссии) от 16 декабря 2020 года №2499 с 1 января 2021 года установлены тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для потребителей филиала «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс». ПОДРОБНЕЕ

«Инфоксводоканал» восстановил работу 433 пожарных гидрантов Специалисты «Инфоксводоканала» совместно с сотрудниками подразделений ГСЧС провели работу по обследованию всех пожарных гидрантов. Информацию о них внесли в уникальный программный продукт, который разработал «Инфоксводоканал», – Геоинформационную систему. ПОДРОБНЕЕ