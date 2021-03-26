Аварийное отключение воды в районе 10-й и 11-й станций Фонтанской дороги 26 марта 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению участка водопровода диаметром 300 мм:
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В связи с чем, 26 марта 2021 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Фонтанская дорога, 115-123,
- Костанди,
- Гаршина,
- Ляпидевского,
- Куприна,
- Репина,
- Дачная,
- Ванный пер.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).