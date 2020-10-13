Аварийное отключение воды в Одессе и пригородах 15-16 октября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене участка магистрального водопровода диаметром 500 мм

В связи с чем, с 9:00 15 октября до 8:30 16 октября 2020 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города и пригородов:

Ж/д станция Усатово,

с. Дачное,

ж/м «Застава-1»,

ул. Пестеля,

ул. Киевское шоссе,

ул. Промышленная,

ул. Химическая,

ул. Н.Боровского,

ул. Степная,

ул. Плиева,

ул. В.Кириллова,

ул. Селекционный институт,

4-й Житомирский пер.,

ул. Иоганна Гена.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)