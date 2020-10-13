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Аварийное отключение воды в Одессе и пригородах 15-16 октября 2020 года

Аварийное отключение воды в Одессе и пригородах 15-16 октября 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене участка магистрального водопровода диаметром 500 мм

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В связи с чем, с 9:00 15 октября до 8:30 16 октября 2020 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города и пригородов:

  • Ж/д станция Усатово,
  • с. Дачное,
  • ж/м «Застава-1»,
  • ул. Пестеля,
  • ул. Киевское шоссе,
  • ул. Промышленная,
  • ул. Химическая,
  • ул. Н.Боровского,
  • ул. Степная,
  • ул. Плиева,
  • ул. В.Кириллова,
  • ул. Селекционный институт,
  • 4-й Житомирский пер.,
  • ул. Иоганна Гена.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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