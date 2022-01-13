Аварийное отключение воды в Одессе и пригородах 14 января 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ряда аварийных ремонтных работ.

В связи с чем, 14 января 2022 года с 10:00 до 22:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям:

с. Лиманка,

с. Сов и ньон,

с. Ч е рноморка,

Царское село;

14 января 2022 года с 09:00 до 19:30 будет прекращена подача воды следующим потребителям:

с. Олександровка ,

Областная психиатрическая больница №2;

14 января 2022 года с 10:00 до 18:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

ул. Химическая ,

Пром ышленная ,

Степна я ,

И оганна Генна,

Танк и ст о в,

Пер вая ,

Сто лбовая ,

В. Кириллова ,

Селекционный институт.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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