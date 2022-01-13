Аварийное отключение воды в Одессе и пригородах 14 января 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ряда аварийных ремонтных работ.
В связи с чем, 14 января 2022 года с 10:00 до 22:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- с. Лиманка,
- с. Совиньон,
- с. Черноморка,
- Царское село;
14 января 2022 года с 09:00 до 19:30 будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- с. Олександровка,
- Областная психиатрическая больница №2;
14 января 2022 года с 10:00 до 18:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- ул. Химическая,
- Промышленная,
- Степная,
- Иоганна Генна,
- Танкистов,
- Первая,
- Столбовая,
- В. Кириллова,
- Селекционный институт.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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