Аварийное отключение воды в Одессе и части Беляевского района в ночь на 22 мая 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по капитальному ремонту задвижки диаметром 1200 мм на ВНС «Западная».
В связи с чем, с 23:30 21 мая до 08:00 22 мая 2020 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:
- ж/м «Слободка»,
- ж/м «Новая Слободка»,
- ж/м «Застава-1»,
- ул. Химическая,
- Киевское шоссе,
- санаторий «Хаджибей»,
- пос. Сахарный,
- пос. Кривая Балка,
- ул. Н.Боровского,
- ул. Промышленная,
- ул. Грушевского
- ул. Парковая,
- ул. Пестеля;
а также
- с. Усатово,
- с. Нерубайское,
- пос. Нати,
- с. Большая Балка,
- ж/д станция «Усатово»
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)