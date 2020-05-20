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Новости Одессы и Одесской области

Аварийное отключение воды в Одессе и части Беляевского района в ночь на 22 мая 2020 года

Аварийное отключение воды в Одессе и части Беляевского района в ночь на 22 мая 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по капитальному ремонту задвижки диаметром 1200 мм на ВНС «Западная».

В связи с чем, с 23:30 21 мая до 08:00 22 мая 2020 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области:

  • ж/м «Слободка»,
  • ж/м «Новая Слободка»,
  • ж/м «Застава-1»,
  • ул. Химическая,
  • Киевское шоссе,
  • санаторий «Хаджибей»,
  • пос. Сахарный,
  • пос. Кривая Балка,
  • ул. Н.Боровского,
  • ул. Промышленная,
  • ул. Грушевского
  • ул. Парковая,
  • ул. Пестеля;

а также

  • с. Усатово,
  • с. Нерубайское,
  • пос. Нати,
  • с. Большая Балка,
  • ж/д станция «Усатово»

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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