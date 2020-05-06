Аварийное отключение воды в Одессе 7 мая 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижки диаметром 200 мм
В связи с чем, 7 мая 2020 года с 09:30 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Н. Боровского,
- Промышленная,
- Пестеля,
- М. Грушевского,
- Химическая,
- Плиева,
- Парковая,
- Зеленый проспект,
- Испанская,
- Почтовая,
- Братьев Поджио,
- Деревообделочные переулки,
- Поселковая,
- Зоринская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)