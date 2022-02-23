Аварийное отключение воды в Одессе 24 февраля 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 24 февраля 2022 года с 09:00 до 23:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям:
- Бабеля,
- Средняя, 62-66, 83-В, 83/1, 83/2,
- Дальницкая,
- Бугаевская,
- Колоническая,
- Виноградный пер.,
- Героев Обороны Одессы, 26-58,
- Леси Украинки, 41-49,
- Капитана Кузнецова, 93-101,
- 6-а Суворовская,
- 14-а Суворовская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)
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