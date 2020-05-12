Аварийное отключение воды в Лиманском районе Одесской области 13-15 мая 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижки диаметром 800 мм и замене участка водовода диаметром 900 мм
В связи с чем, с 23:00 13 мая до 10:00 15 мая 2020 года, будет прекращена подача воды следующим потребителям области:
- с. Крыжановка,
- с. Лески,
- с. Фонтанка,
- с. Новая Дофиновка,
- пгт. Черноморское-1,
- с. Вапнярка,
- ТРЦ «Ривьера».
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)