Аварийное отключение воды в Киевском районе Одессы 25 февраля 2021 года

«Инфоксводоканал» в 2020 году заменил более 16 километров изношенных трубопроводов Основной задачей предприятия является водоснабжение и водоотведение города Одессы и прилегающих населенных пунктов. Чтобы услуги предоставлялись качественно и бесперебойно, водоканал проводит модернизацию своих объектов — насосных станций, лабораторий, очистных сооружений. ПОДРОБНЕЕ

«Инфоксводоканал» начал замену водопровода на улице Генерала Петрова 12 февраля в рамках масштабной замены устаревших сетей и оборудования компанией “Инфоксводоканал” начаты активные работы на одном из магистральных водопроводов, который обеспечивает питьевой водой жителей микрорайона «Черемушки». ПОДРОБНЕЕ