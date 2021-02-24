Аварийное отключение воды в Киевском районе Одессы 25 февраля 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 300 мм:
В связи с чем, 25 февраля 2021 года с 09:00 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Елочная,
- Дачная,
- пер. Дачный,
- пер. Майский,
- Фонтанская дорога, 104-110/2.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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