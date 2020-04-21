Аварийное отключение воды в Киевском районе г.Одесса в ночь на 23 и 24 апреля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ
– по переключению магистрального водопровода диаметром 300 мм.
В связи с чем, с 23:00 22 апреля до 07:00 23 апреля 2020 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 140-158/4, 159,
- Академика Глушко, 2-38,
- Ильфа и Петрова, 2-14, 1-13а,
- Небесной Сотни, 1–91,
- Костанди,
- Инглези, 1-5,
- Академика Королева, 2-70, 1-37а,
- Тополевая,
- Левитана, 32-110, 67-141,
- Тульская,
- 1-17 Линии.
– по капитальному ремонту задвижки диаметром 600 мм.
В связи с чем, с 23:50 23 апреля до 06:30 24 апреля 2020 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 162-178/1,
- Академика Глушко, 1-29,
- Ильфа и Петрова, 21-65, 16-90,
- Академика Королева, 72-122, 43-85/3,
- Академика Вильямса, 44-74/1, 55-87,
- Архитекторская, 12-24.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)