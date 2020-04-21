Аварийное отключение воды в Киевском районе г.Одесса в ночь на 23 и 24 апреля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ

– по переключению магистрального водопровода диаметром 300 мм.



В связи с чем, с 23:00 22 апреля до 07:00 23 апреля 2020 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Люстдорфская дорога, 140 -158/4, 159,

Академика Глушко, 2 -3 8 ,

Ильфа и Петрова, 2-14, 1-13а,

Небесной Сотни, 1 – 91 ,

Костанди,

Инглези, 1-5,

Академика Королева, 2-70, 1-37а,

Тополевая,

Левитана, 32-110, 67-141,

Тульская,

1-17 Линии.

– по капитальному ремонту задвижки диаметром 600 мм.

В связи с чем, с 23:50 23 апреля до 06:30 24 апреля 2020 года, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Люстдорфская дорога, 162 -178/1,

Академика Глушко, 1 -29,

И льфа и Петрова, 21-65, 16-90,

Ак адемика Королева, 72-122, 43-85/3,

Ак адемика Вильямса, 44-74/1, 55-87,

Архитекторская, 12-24.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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