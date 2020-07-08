Аварийное отключение воды в Киевском, Малиновском и Приморском районах Одессы в ночь на 10 июля 2020 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ в машинном зале ВНС «Южная»

В связи с чем, с 23:30 9 июля до 07:30 10 июля 2020 года, будут остановлены насосные станции «Главная» и «Южная», вследствие чего будет прекращена подача воды потребителям следующих районов города Одессы и пригорода:

Приморский,

Малиновский,

Киевский,

пос. Червоный Хутор,

ж/м «Радужный»,

ж/м «Совиньон 1-5»,

ЖКП «Таирово».

Отключение не затронет — ж/м «7-е небо», Заставу, Ленпоселок, Слободку.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)