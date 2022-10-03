Аварийное отключение воды в части ж/м «Молдаванка» города Одесса 4 октября 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 4 октября 2022 года с 09:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Александра Кутузакия,
- Серова,
- Старопортофранковская,
- Манежная,
- Пишоновская,
- Нищинского,
- Дидрихсона,
- Градоначальническая,
- Раскидайловская,
- Колонтаевская,
- Разумовская,
- Дюковская,
- Мечникова,
- 10-го апреля,
- Садиковская,
- Южная,
- Ризовская,
- Староконный переулок,
- Разумовский переулок,
- Средняя,
- Картомышевская,
- пер. Митракова,
- Ясиновского,
- Косвенная.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)