Аварийное отключение воды в части ж/м «Молдаванка» города Одесса 4 октября 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода.

В связи с чем, 4 октября 2022 года с 09:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Александра Кутузакия,

Серова,

Старопортофранковская,

Манежная,

Пишоновская,

Нищинского,

Дидрихсона,

Градоначальническая,

Раскидайловская,

Колонтаевская,

Разумовская,

Дюковская,

Мечникова,

10-го апреля,

Садиковская,

Южная,

Ризовская,

Староконный переулок,

Разумовский переулок,

Средняя,

Картомышевская,

пер. Митракова,

Ясиновского,

Косвенная.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства. Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)