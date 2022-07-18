Аварийное отключение воды в части ж/м «Молдаванка» города Одесса 19 июля 2022 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ на объектах водопровода.
В связи с чем, 19 июля 2022 года с 09:30 до 22:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- 10-го Апреля,
- Серова, 1-13, 2-8,
- Садиковская,
- Раскидайловская, 4-36,
- Южная,
- Ризовская, 1-7, 2-10.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)