Аварийное отключение воды в части ж/м «Черемушки» города Одесса 22 ноября 2021

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ.
В связи с чем, 22 ноября 2021 года с 09:30 до 22:30, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Варненская, 1-5, 2а-4;
- Академика Филатова, 1-7а, 7/3.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)