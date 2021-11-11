Аварийное отключение воды в части Суворовского района  Одессы и пригородах 11 ноября 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по замене 2-х запорных арматур диаметром 200 мм.
В связи с чем, 11 ноября 2021 года с 10:00 до 12:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям области и города Одесса:
- с. Усатово,
- с. Нерубайское,
- с. НАТИ;
- 1,3-й пер. Нефтяников,
- ул. Альпинистов,
- ул. Газовая,
- ул. Битумная,
- ул. Известковая,
- ул. Гладкова,
- ул. Шкодова гора,
- ул. Агрономическая.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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