Аварийное отключение воды в части Суворовского района  Одессы и пригородах 11 ноября 2021 года

Аварийное отключение воды в ж/м «Молдаванка» города Одесса 9 ноября 2021 года Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных работ по замене запорной арматуры диаметром 300 мм. ПОДРОБНЕЕ

Аварийное отключение воды в части Суворовского района 26 октября Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения работ по замене аварийного участка водопровода диаметром 300 мм. ПОДРОБНЕЕ