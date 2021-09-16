Аварийное отключение воды в части Суворовского района Одессы и Одесского района Одесской области 16 сентября 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения работ по ремонту водовода и замене запорной арматуры диаметром 150 мм.

В связи с чем, 16 сентября 2021 года с 09:00 до 19:00, будет прекращена подача воды следующим потребителям:

с. Крыжановка,

ул. С. Палия, 25, 25-Б, 139-153,

Южная дорога, 2, 2-Б, 5, 5-А.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)